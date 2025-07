¿Dejará de ser heredable la pensión con la reforma pensional? Esto dice abogado laboral

Mientras el Gobierno ya expidió los decretos necesarios para implementar la nueva ley pensional, la Corte Constitucional se encuentra revisando la legalidad de la norma. Esto llevó a que el alto tribunal tomara la decisión de que el proyecto de ley tenía que regresar a la Cámara de Representantes y se votara de nuevo para subsanar vicios de trámite, así ocurrió el pasado 28 de junio. Tras esto, la Cámara señaló que enviará a la Corte el informe de subsanación de la Reforma Pensional para que se pueda fijar la entrada en vigor de la ley, la cual sería el pasado 1 de julio, pero que no ocurrió.

Sumado a lo anterior, para este momento, según la Corte Constitucional, se han radicado 79 demandas que diferentes ciudadanos e, incluso, políticos han interpuesto para que esta iniciativa no se haga realidad o simplemente se revise. De manera concreta recordemos que el año pasado fue aprobado este proyecto de ley en el Congreso, por lo que se convirtió en ley. No obstante, la revisión del alto tribunal ha llevado a que se enrede su entrada en vigor.

Ahora bien, pese a que la nueva ley fue aprobada el año pasado en el Congreso, aún hay mucha desinformación sobre los beneficios y cambios que traerá al actual sistema pensional. Por ejemplo, los ciudadanos se cuestionan sobre qué tan cierto es que las pensiones dejarán de ser heredables. Para aclarar este asunto, en Caracol Radio conversamos con el abogado experto en derecho laboral y profesor de la Universidad Javeriana, Carlos Barco, quien señaló que es necesario hacer precisiones sobre el futuro pensional del país.

En ese orden de ideas, el abogado Barco indicó que por regla general los colombianos herederos de personas pensionadas “no van a perder” el ahorro pensional de sus familiares. Por lo que la pensión continuará siendo heredable. “Hay varias precisiones que hay que hacer. La pensión de sobrevivientes se va a mantener en el nuevo código. Esto quiere decir que cuando un afiliado, que ya tiene las semanas mínimas reunidas o cotizadas para acceder a una pensión y fallece sin que le reconozcan la pensión o cuando fallece un pensionado, estas personas si pueden transmitir esas pensiones a sus herederos”.

En ese sentido, de acuerdo al profesor de la Universidad Javeriana, la reforma pensional o nueva ley incluyó lo dispuesto en el pasado con respecto a la posibilidad de heredar la pensión a los hijos y parejas. “La pensión de sobrevivientes no va a cambiar en el nuevo régimen. Se va a mantener con las mismas condiciones de la existencia de herederos o beneficiarios, que son las mismas que ya estaban establecidas en la Ley 100 de 1993. Por esto, se replica la fórmula de transmitir la pensión”.

¿Qué es lo que va a cambiar con la reforma pensional? ¿Qué no se puede heredar con la nueva ley pensional?

El profesor Barco indicó que aunque la posibilidad de heredar la pensión no se pierde, con esta reforma se presenta un cambio significativo. Cuando una persona fallece se perderán las prestaciones sociales que tenía en vida. “Lo que va a cambiar es que el nuevo sistema pensional es de pilares. Esto involucra prestaciones diferentes en cada uno”, las cuales no son heredables.

Si bien el pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo y el pilar voluntario se caracterizan cada uno por tener unas prestaciones sociales, que van acorde con las condiciones económicas de cada contribuyente y el pilar en el que está; las que recibirán quienes estén en pilar solidario y en el pilar semicontributivo no serán heredables.

Así lo explicó el docente: “Las prestaciones económicas que el sistema otorgue a los beneficiarios o a los afiliados en el pilar solidario y en el pilar semicontributivo no se van a poder transmitir (heredar). Las únicas que se van a poder transmitir son las pensiones propiamente dichas, en lo que se llama dentro del sistema la pensión de sobrevivientes”.