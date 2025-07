Desde hace 5 años máquinas de bomberos inhabilitadas por Consejo de Estado no son usadas en Armenia

Armenia

El Consejo de Estado ratifico que cinco carros de bomberos de Armenia no pueden en definitiva ser usados para la atención de emergencias por no estar matriculados, sin embargo, si hay vehículos para atender emergencias.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el comandante de los bomberos de la ciudad, Capitán Edgar Arenas explicó en detalle cual es la realidad de los cinco vehículos que desde el 2020 están parados y no pueden ser utilizados para atender emergencias en la capital del Quindío.

Aclarar la decisión del Consejo de Estado

El capitán Arenas explicó “hay que darle claridad a la comunidad quindiana y es que esos vehículos estaban parados en las estaciones de bomberos por la falta de documentación porque nunca fueron matriculados. Desde el año 2015 hemos venido insistiendo en el Ministerio de Transporte la matrícula, ellos no la niegan varias veces y pues al ver que ellos no nos negaban, entonces nosotros colocábamos derechos de petición y negados, tutelas y negadas Entonces ellos también en una respuesta que nos dieron no nos dieron una ventanita y nos manifestaban que únicamente los matriculaban si había una orden judicial.

Entonces con esa ventanita se procedió a colocar una acción de popular y el tribunal del Quindío pues falló en contra de nosotros para matricular los vehículos, se apeló y pues eso fue hasta el Consejo de Estado y el Consejo de Estado en el mes de febrero ratificó lo que dijo el tribunal del Quindío que no que no autorizaba la matrícula de estos vehículos.

Entonces son vehículos que desde el año 2020 están quietos en las estaciones sin operatividad, da pesar porque son vehículos que están buenos, funcionan y que fueron usados para la atención de las emergencias.

Aclarar además “hace 5 años están parados y pues nosotros seguimos trabajando con los otros dos vehículos que tenemos. Y ahora, lo otro que también usted nos cuenta es la buena noticia que está muy cerca de que lleguen nuevos vehículos y equipos al cuerpo de bomberos.

En agosto llegaron nuevos vehículos para bomberos

El capitán Edgar Arenas subrayó “cuando hay una mala noticia pues también hay otra muy buena y es que en la alcaldía del alcalde James Padilla García pues se le metió el diente para la compra de nuevos vehículos. Esos vehículos en este momento están en la parte día final del ensamble.

Y añadió “la máquina extintora ya está ensamblada y el 20 de este mes se le hacen unas pruebas VL para certificarla. El carro tanque ya está también en una etapa ya de finalización para entrar a la certificación y esperamos que esos vehículos estén del 15 al 20 de agosto aquí en nuestra ciudad para colocarlos al servicio de la comunidad de Armenia.

Y también a un contrato que se tiene vigente la administración municipal y por sugerencia de los bomberos también se logró adicionar plata a este contrato y entonces vamos a tener otro carro tanque también de 3000 galones que es los dos carro tanques son la base y el sostenimiento a las máquinas extintoras y este carro tanque pues nos lo entregan en el mes de diciembre.

Entonces, vamos a tener dos carro tanques de 3000 galones cada uno, una máquina extintora de 1000 y vamos a quedar con las otras dos máquinas extintoras que se tienen aquí en bomberos.

¿Qué va a pasar con los vehículos que tienen parqueados?

Ya hemos escrito a bienes y suministros de la alcaldía de Armenia para que nos retire esos vehículos porque pues ya vienen los nuevos vehículos y pues estos nos van a esperar para que ellos estén acá. Entonces, como dice en el argot popular esa pelotica ya se la tiramos ahí al departamento de bienes y suministros para que nos retire estos vehículos.