Bomberos de Armenia y el llamado de SOS para mejorar situación de equipos, dotación y contratación

Los bomberos de Armenia no están preparados para atender emergencias de gran magnitud debido a la falta de equipos, vehículos y contratación de personal así fue dado a conocer durante debate en el concejo municipal.

El capitán John William Álvarez, presidente de la Asociación Sindical de Bomberos Armenia sobre la situación de bomberos en Armenia explicó “La situación de los bomberos es un poco compleja porque tenemos una capacidad operativa digamos que menguada, mermada por la falta de equipos de protección personal, falta de vehículos, tenemos vehículos varados, tenemos una cantidad de cosas, unas necesidades que se requieren y que y que pues precisamente en este control estamos aprovechando para manifestar eso.

Además, puntualizó el bombero “se requiere urgentemente tener un vehículo escalera que nos garantice a nosotros la posibilidad de combatir un incendio de estructura elevada en edificios de un cuarto, un quinto, un sexto piso, Armenia es una ciudad que sobrepasa los 350.000 habitantes y que, como les decía, está creciendo hacia arriba, o sea, edificios por todo lado y en este momento no contamos con ese recurso. No hay como responder. No hay en esa parte, no hay como responder para hacer un rescate por medio de una de un vehículo escalera.

La concejal de Armenia Stefanny Castellanos

La concejal Stefanny Castellanos del partido Liberal fue la ponente del debate señaló “temas de precariedad laboral en la administración respecto de bomberos, ha sido complejo, creo que es algo a lo que le tenemos que apostar y sin duda alguna las condiciones sobre las cuales están trabajando.

Las estaciones como el del Coliseo, el del Sinaí, el de Génesis, hoy no son los aptos para condiciones de descanso, los insumos, la ropa que utilizan de trabajo no es hoy la apta y pues yo creo que ponerlo en el ojo del huracán, ponerlo en el ojo de la administración municipal para que allí empiecen a brindarse soluciones, es el primer paso.

¿Cuál es la situación laboral precisamente de los bomberos?

Bueno, ahí tenemos algunos bomberos en contrato de prestación de servicios, ejercicio que reconozco que la administración no lo ha generado con una mala intención, por el contrario, antes se estaba abriendo las puertas para que haya oportunidades laborales para los bomberos del municipio. de Armenia. Sabemos las complejidades y los riesgos que asumen cada uno de ellos, sin decir que sea un paso negativo, por el contrario, creo que avanzaron de forma positiva hacia los bomberos en ese sentido, pues la idea es hoy mejorarla muchísimo más.

Hoy tiene que haber cabida para mayor cantidad de nombramientos para que los trabajos sean trabajadores oficiales realmente de la planta de personal de la administración municipal y que así bajo esas garantías, pues puedan salir a arriesgar sus vidas para salvar a los armenios.

Respuesta de la alcaldía de Armenia

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indico “hemos fortalecido a los bomberos desde la institucionalidad conforme el presupuesto. Nosotros no podemos ir más allá de las posibilidades económicas que tenemos y desde ese marco se ha requerido a los contratistas en diferentes temas, un ejemplo. Hay deficiencias en la infraestructura.

Y añadió la infraestructura corresponde a un contrato del año 2023 donde tiene vigentes todavía pólizas donde es el contratista que tiene que venir a responder por esos temas, requerimiento que ya se hizo. Segundo requerimiento, a la persona que mediante un contrato se le compró equipos y maquinaria. Esa persona ha venido cumpliendo, incluso ayer nos hizo nos hizo la entrega de algunos equipos de seguridad para los bomberos.

Algunas personas dicen que es que no tienen las máquinas y eso, pero comprar una máquina de bomberos es bien complicado, primero por los procesos que se vende surtir, son vehículos que son certificados, son vehículos que el ensamble del vehículo se puede demorar 9 meses o más.

Entonces, que se está haciendo el esfuerzo, sí, que ya se compraron vehículos, sí, claro, que ya tiene una fecha cierta de entrega, si ya hay una fecha cierta, que se va a seguir fortaleciendo a bomberos, claro,

Justo se subió a página la compra de un tercer vehículo, fuera de los que nos entreguen en agosto, se va a comprar un tercer vehículo. Lo decían ahoritica que es que no tenemos una bomba, como llaman ellos, o como llama el común de la gente un carro tanque de agua. Ya, ya viene ahoritica en agosto.

Preocupación de la Contraloría

La Contralora de Armenia Katerin Pulecio indicó “Hemos venido haciendo un seguimiento constante al tema de la sobretasa bomberil, a todo lo que tiene que ver con la inversión y dotación para para los bomberos y el buen funcionamiento de esta gran institución para el municipio de Armenia. No ha sido fácil, no es una labor fácil.

El año pasado existían casi 19.000 millones de pesos por invertir, logramos que esos 19.000 millones de pesos el municipio invirtiera 10.000 millones de pesos en lo que fue la adquisición de unos vehículos de bomberos, una maquinaria necesaria para la implementación y buen desarrollo de sus actividades, así como dotación también para el cuerpo oficial de bomberos.

A hoy seguramente nosotros estamos en este momento cerrando la auditoría del municipio, saldrán hallazgos por la baja ejecución porque quedaron 9000 millones de pesos sin invertir que esperamos que este año sí se logre llegar a buen término con la ejecución presupuestal. postal para así, pues garantizarles a ellos una correcta ejecución.