¿Cuál es la situación de Bomberos en Armenia para atender incendios forestales?

Armenia

El capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de bomberos de la ciudad manifestó que con las altas temperaturas es alto el riesgo de emergencias por eso la importancia de contar con los elementos necesarios como son las motobombas de fácil desplazamiento y todo el equipamiento de protección personal para el bombero.

Resaltó que por ahora deben trabajar para los incendios de cobertura vegetal con los equipos que cuentan para incendios estructurales puesto que no están los especiales requeridos. Llamó la atención en otra de las problemáticas y son los vehículos ya que cuentan con dos máquinas extintoras y un carro tanque que no son suficientes, pero lo más complejo es que hay cinco vehículos que no han podido ser matriculados con el fin de darles el uso correspondiente.

Explicó que el más reciente informe del Ministerio del Transporte señala que los vehículos deben ser donados y usados y ninguno de ellos cuenta con esas condiciones.

El capitán de Bomberos dijo que es fundamental la compra de vehículos cisterna y extintores para atender el fenómeno de El Niño.

El Quindío registra alerta roja por riesgo de incendios forestales ante altas temperaturas

Alerta en Armenia por incendios forestales, ya se han registrado 28 casos