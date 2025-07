Ocho meses después, Corpoboyacá no resuelve seis infracciones ambientales de Elite Blu en Sotaquirá

Tunja

El abogado Hugo Ernesto Contreras, asesor jurídico de la veeduría Sotaquirá dio a conocer el balance de una reunió con la Procuraduría General de la Nación en Bogotá donde pudieron contarle al Ministerio Público la situación que se viene presentando con las acciones que realiza la empresa Elite Blu que cultiva y exporta arándanos.

“Nosotros hace más o menos 5 semanas después de muchas gestiones, porque veíamos que las entidades aquí a nivel local no estaban prestas a resolver el problema y a conjurar las infracciones que existen. Decidimos tocar las puertas a nivel nacional y muy amablemente en la Procuraduría facilitaron una reunión en la que pudimos estar frente a frente Corpoboyacá y la administración municipal de Sotaquirá pusimos de presente que no estamos acá especulando ni lanzando hipótesis sobre posibles o eventuales infracciones, aquí nosotros contamos con un documento de septiembre del año pasado, suscrito por la por Corpoyacá, donde con absoluto rigor, con coordenadas identifica por lo menos 6 infracciones ambientales en las que está incurriendo la empresa Elite Blu. Después de 8 meses de ese oficio no ha pasado absolutamente nada”.

“El otro tema gravísimo que también ocurre es que durante todos estos 5 años que la empresa Elite Blu ha explotado económicamente en la zona rural de Sotaquirá, lo hace bajo el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT vigente y los predios donde hoy ellos explotan bajo invernadero no pueden ser plastificados, para eso el EOT te trae específicamente unas zonas que se llaman áreas de manejo especial donde se puede plastificar. Estamos ante dos infracciones vigentes, las de tipo ambiental y de orden urbanístico”, advirtió el abogado Contreras.

Destacó el abogado la atención que recibieron por parte de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, pues en Boyacá nadie se ha pronunciado.

“Que la Procuraduría como entidad que vigila a los servidores públicos se dio cuenta de esa parsimonia con la que han llevado las investigaciones, por ejemplo, a Corpoboyacá, la conminó a que le diera celeridad al proceso después de 8 meses Corpoboyacá nos dice que hasta ahora están en etapa de notificación, que no han podido notificar a la empresa 8 meses después, algo que a todas luces le pareció cuando menos absurdo a la Procuraduría y pues los conminó a que a que le dieran celeridad al proceso porque los daños ambientales que día a día le causan tanto a la comunidad como al medio ambiente son ingentes. También le pusieron una fecha perentoria a la alcaldía municipal de Sotaquirá para que pasara un plan de acción de las actuaciones dentro del marco legal iba a desplegar para conjurar las infracciones tanto urbanísticas como ambientales, que siguen ocurriendo”.

Advirtió el abogado Contreras de las irregularidades que estaría cometiendo la empresa sobre el uso de agua de la concesión que le otorgó Corpoboyacá.

“Ellos tienen una concesión de agua para 52 hectáreas y ellos hoy en día tienen cultivadas con arándanos 130 hectáreas, entonces exceden en más del cien por cien la capacidad de la autorización de caudal que le otorgó la Corporación Autónoma Regional de Boyacá”.

El asesor jurídico de la Veeduría de Sotaquirá, Hugo Ernesto Contreras anunció varias acciones jurídicas contra la empresa y la alcaldía.

“Hemos desplegado toda suerte de acciones legales para tratar de conjurar lo que está pasando. Hoy en día también cursan en dos juzgados administrativos en Tunja una Acción de Cumplimiento contra el alcalde, Salomón Buitrago y una Acción Popular contra la empresa Elite Blu para tratar con todas las acciones legales que tenemos de resolver este problema que tanto aqueja la comunidad”.