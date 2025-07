Militares demandan ante la Corte Constitucional a la JEP, por posible vulneración de derechos

Bogotá

La demanda la interpuso la defensa de más de 1.320 comparecientes miembros de la Fuerza Pública ante la JEP y en ella le piden a la Corte Constitucional que se revise el uso del llamado Juicio de Prevalencia Jurisdiccional, una figura creada por la Jurisdicción Especial para la Paz, según argumentan, sin sustento legal ni aprobación del Congreso.

Con esta herramienta, se han rechazado casos ya aceptados, revocado beneficios y condicionado la permanencia de miembros de la Fuerza Pública, muchos de los cuales comparecen por obligación, no por voluntad. Así lo explica el abogado Juan Daniel Mora, de la Corporación Defensoría Militar.

“En primer lugar, lo que buscamos es que se declare la inconstitucionalidad de estas reglas de interpretación judicial. En este sentido, la jurisdicción no podría exigir a los comparecientes la realización de aportes a la verdad con una solicitud de acceso. Se los podría exigir para que accedan a los beneficios propios o definitivos que tiene la jurisdicción, pero en caso de que un compareciente no los haga lo propio es que aplique el incidente de incumplimiento que sí es un mecanismo que está previsto en la ley y que remita a los comparecientes a un procedimiento adversarial”.

Según explica la defensa de los militares, el incidente de incumplimiento tiene una etapa probatoria de alegatos, de recursos, mientras que el juicio de prevalencia no los tiene y quita beneficios de manera directa, lo que dicen estaría vulnerando gravemente el derecho a la defensa.

“Al compareciente le abren el juicio de prevalencia, los llaman a una audiencia que ellos denominan audiencia única de aporte a la verdad plena, que por cierto tampoco está prevista en la ley, le exigen, le dicen aporten a la verdad si me aporta la verdad le acepto el sometimiento, si no me aporta le rechazo el sometimiento o le revoco el sometimiento que ya le otorgué. Este mecanismo es importante señalar que la jurisdicción lo creó sin tener una competencia constitucional o legal y claramente es un mecanismo que no está previsto en la ley y tiene la potencialidad de expulsar comparecientes”. Explica el abogado Juan Daniel Mora, de la Corporación Defensoría Militar.

Con esta demanda, dicen, hay detrás historias de militares señalados sin pruebas, excluidos sin defensa y sometidos a decisiones que cambian en medio del camino, poniendo en riesgo su dignidad, su libertad y su aporte a la verdad.

Por eso le pide a la Corte Constitucional que actúe para evitar que se sigan tomando en la JEP decisiones posiblemente arbitrarias.