La millonada que le pagará River al América de Cali por Juan Fernando Quintero

La novela Juan Fernando Quintero con River Plate y América de Cali está muy cerca de concluir y, contra todo pronóstico, ha tenido una nuevo giro de 180 grados en su trama. La prensa argentina reveló la millonaria cifra que recibirá el cuadro vallecaucano por la salida del talentoso volante antioqueño.

JuanFer, quien permaneció solo seis meses en la Mechita, donde llegó procedente de Racing, no se marchará libre del equipo, tal y como había manifestado River que sería en la única condición que lo ficharía. Por el contrario. El Millonario deberá desembolsar una alta cantidad por su traspaso.

¿Cuánto le pagará River al América por Quintero?

Según informó TyC Sports de Argentina, América pide a River Plate una cifra cercana a los tres millones de dólares a cambio del traspaso de Juan Fernando Quintero.

“El conjunto caleño exige un una suma de alrededor de tres millones de dólares para dejar ir al colombiano y, pese a que en Núñez primero aseguraron que solo lo recibirían libre, hubo un giro en la situación", informó.

— TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2025

Ya hay acuerdo con el jugador

Días atrás, los mismos medios argentinos informaron que River Plate ya había llegado a un acuerdo económico con Juan Fernando Quintero, quien firmaría un contrato por los próximos 18 meses.

¿Por qué se fue Quintero del América?

Según reveló el mismo jugador en distintos medios de comunicación, América le ha adeuda más de un millón de dólares. JuanFer añadió, en diálogo con Carlos Antonio Vélez, que fue el mismo club quien le dijo que no podría continuar con él.

“Desde el club me llamaron y me comunicaron que no iban a contar conmigo, además, ambas partes fuimos claros en querer terminar todo de la mejor manera.La dirigencia me dijo que no podían asumir el salario”, mencionó en su momento.