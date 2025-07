Gobernador de Santander desmiente al alcalde de Piedecuesta. La respuesta a un fuerte reclamo

Bucaramanga

El alcalde de Piedecuesta, Óscar Javier Santos Galvis hizo cuestionamientos luego de recibir la buena noticia de que se quedaba en el cargo por una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado con relación a una demanda de nulidad electoral.

En una intervención en el concejo, el mandatario criticó al gobierno nacional porque no ayudaba con temas de seguridad; dentro de sus reparos, incluyó la supuesta poca colaboración que recibe de la gobernación de Santander. Según el alcalde, a estas alturas, en otros periodos, la administración departamental ya había invertido en su municipio $80 mil millones.

Santos Galvis, quien mantiene un bajo perfil en apariciones mediáticas, también enfilo baterías en contra de sus antecesores; dijo que había ollas podridas por destapar en la Piedecuestana de Servicios. Hizo además una confesión: que lo extorsionaba una página de noticias llamada El Avispero.

La respuesta del gobernador

Tras escuchar las palabras del alcalde de Piedecuesta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus reaccionó a las declaraciones.

El mandatario seccional cree que el alcalde habló en medio de la emoción que le produjo el fallo emitido por el Consejo de Estado. “Yo lo entiendo, es como volver a ganar una elección, pero estamos haciendo una inversión en alcantarillado por $7 mil millones”, afirmó.

El gobernador indicó que el alcalde estuvo en el despacho pidiendo ayuda para la pavimentación de un tramo vial por $10 mil millones. “Le dije que presentara el proyecto y lo apoyábamos. También hablamos de un vox culvert en Nueva Colombia que debe valer unos $7 mil millones. Le dije presénteme el proyecto”, agregó.

“Quedamos en ir a Sevilla para una canalización que prometí en campaña; estamos ayudando a los de la mora con un cuarto frío que necesitan. Estamos listos, pero no podemos hacer el trabajo de los mandatarios locales; si no presentan los proyectos pues no podemos actuar", explicó.

“Me parece que el alcalde hace un llamado normal, pero desconoce el compromiso que hemos hecho; tiene que presentar los proyectos", argumentó el gobernador frente al reclamo hecho desde Piedecuesta.