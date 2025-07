¿EPS Sanitas sin convenio con el Hospital Universitario de Santander? Esto es lo que se conoce

Bucaramanga

En los últimos días usuarios de la EPS Sanitas denunciaron que ya no los están atendiendo en el Hospital Universitario de Santander - HUS, en servicios hospitalarios y citas médicas. Manifestaron que ahora deben esperar a ser trasladados a clínicas privadas que mantengan convenio con esta EPS.

Esta situación ha generado múltiples quejas y peticiones de los usuarios afiliados a la EPS Sanitas quienes han hecho un llamado para que les brinden atención en el Hospital Universitario de Santander, como habitualmente venían prestando el servicio.

“En el Hospital Universitario me atendían por urgencias, entonces ahora tengo que dirigirme a la 27 para citas, como un privado, entonces pedimos a que por favor nuevamente nos atiendan en un público. Que por favor nos colaboren con eso, para que nuevamente nos atiendan acá por urgencias. En el Hospital Universitario el año pasado nos atendían y ahora me dicen que ya no nos atienden. La otra vez trajimos acá un familiar y me dijeron que no podían atenderlo, que me tocaba en otra clínica, que tocaba salir, entonces la verdad no nos sentimos como conformes“, dijo Mayra Contreras, usuaria Eps Sanitas.

Lea también: ¿No más ventas ambulantes en el parque Las Cigarras? Regulan el comercio en este este sector

Desde el Hospital Universitario de Santander se pronunciaron respecto a esta novedad. Indicaron que desde hace ocho meses no tienen contrato con EPS Sanitas, razón por la que se ha generado este traumatismo en la atención a estos pacientes.

“Alrededor de hace ya un poco más de ocho meses no tenemos contrato con ellos. Eso es una falencia que tiene también el sistema de salud, porque no debería tener una malla de contratación, es decir, un contrato de las EPS con las aseguradoras”, afirmó Ricardo Arturo Hoyos, gerente de Hospital Universitario de Santander.

¿Cómo está operando el servicio con Sanitas en estos momentos?

El gerente del hospital informó que de momento ante la contingencia los pacientes de Sanitas solo son atendidos en urgencias.

“Los usuarios de Sanitas que ingresen al Hospital Universitario solo lo harán por urgencias y tenemos que tener una autorización previa para la autorización o para la estabilización en el área de urgencias, una autorización por Sanitas. Entonces, sí hemos tenido nosotros unas quejas frecuentes por la no atención o la no atención oportuna de esos usuarios”, precisó Ricardo Hoyos.

Podría interesarle: Donarán estudio técnico y financiero que ayudará al transporte público de Bucaramanga

Así las cosas, el usuario de Sanitas de momento ingresa por urgencias, lo estabilizan y si requiere una cirugía, debe ser trasladado a una red privada donde cuenta EPS Sanitas con atención en la alta complejidad.

De acuerdo con el Hospital Universitario de Santander, en cifras este centro médico venía teniendo un flujo de facturación de 2.000 a 2.500 millones de pesos.

¿Hay más EPS con esta problemática?

Además de la EPS Sanitas, desde el hospital advirtieron que con la EPS Asmet Salud, Cajacopi, MutualSER, Alianza Medellín, también presentan la misma situación: “no contamos con contrato con ellos”.

“Actualmente, de hecho la semana pasada, estuvo una delegación ya trabajando en Bogotá directamente con Sanitas e hicimos de alguna manera el llamado porque al ser una EPS intervenida, no nos tuvo en cuenta a nosotros como un hospital público, que somos un hospital acreditado, el hospital público más importante en todo el nororiente colombiano y es el llamado que estábamos haciendo con EPS Sanitas”, agregó el Ricardo Hoyos, Gerente del HUS.

Mencionó que a pesar de esta novedad, el Hospital Universitario se encuentra con una muy buena operación y estabilidad financiera.