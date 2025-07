¡Increíble! Esto es lo que se conoce del robo de dos tractomulas en Piedecuesta, Santander

Bucaramanga

Un caso de robo de vehículos de carga se registró en Piedecuesta, Santander, luego de que delincuentes ingresaran a un parqueadero privado y se llevaran dos tractomulas bajo un plan engañoso y violento que dejó a un vigilante amordazado.

Según el reporte oficial de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre las 8:00 p.m. del domingo 6 de julio, cuando un vehículo de color gris arribó al parqueadero El Guamo, ubicado en la vereda Colorados, lote Villa Paola, en el municipio de Piedecuesta.

Según testimonio del vigilante del parqueadero y una de las víctimas de este hecho, al interior del automóvil iban dos hombres que solicitaron ingresar, argumentando que se encontraban varados y necesitaban dejar el carro durante la noche. El vigilante del lugar, accedió a la petición y les permitió parquear en un rincón del lote.

Sin embargo, una vez dentro, los hombres sacaron un arma de fuego y amenazaron al vigilante, lo obligaron a entrar al cuarto de vigilancia, lo amordazaron y posteriormente le hicieron ingerir una sustancia desconocida, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

No fue sino hasta las 3:55 a.m. del lunes 7 de julio, cuando otro empleado llegó al sitio y notó que el portón estaba entreabierto. Al no recibir respuesta del vigilante, ingresó y lo encontró encerrado con la puerta asegurada desde afuera. Una vez liberado, el vigilante narró los hechos y de inmediato se contactó a la línea de emergencia de la Policía Nacional.

Durante la inspección, se descubrió que el sistema de videovigilancia del parqueadero había sido alterado: los delincuentes se llevaron el DVR que almacenaba las grabaciones, imposibilitando la revisión de los registros de seguridad.

Pero, no fue solo eso, en el momento lograron identificar que los sujetos habían hurtado dos cabezotes de Tractomulas, una color verde biche modelo 2019 y otra color rojo ladrillo modelo 2021, avaluadas en $1.000 millones, según información de su propietario un transportador de 68 años.

Los vehículos fueron vistos en algunas vías de Santander

De acuerdo con informes preliminares de las autoridades, a través del monitoreo externo de la zona, se logró establecer que los vehículos robados pasaron por la Avenida González Valencia, en Bucaramanga, a las 11:30 p.m. en sentido sur-norte. Posteriormente, camioneros de la zona reportaron haber visto una de las tractomulas, de color rojo, abasteciendo combustible (ACPM) en el sector de Alto de Pamplona alrededor de las 2:30 a.m.

Hasta el momento, se desconoce si los vehículos continuaron rumbo hacia Cúcuta o incluso hacia Arauca. Las tractomulas contaban con sistemas GPS, pero estos fueron extraídos por los delincuentes, lo que ha imposibilitado su localización. Sin embargo, ambas unidades están aseguradas con pólizas de todo riesgo.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y recuperar los vehículos.