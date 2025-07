Los “dardos” del alcalde de Piedecuesta; se despachó luego del fallo del Consejo de Estado

Bucaramanga

El alcalde de Piedecuesta, Óscar Javier Santos aguardaba por un fallo del Consejo de Estado que investigaba una probable doble militancia dentro de un proceso de nulidad electoral. Por fortuna para él, el alto tribunal determinó que no había incurrido en esa conducta lo cual le permitirá seguir en el cargo.

Una vez pudo respirar con tranquilidad, el mandatario hizo reflexiones con relación a varios hechos que ocurren en su municipio; uno, el de seguridad por crímenes como el homicidio de Emiro Díaz, un comerciante de 76 años que fue atacado a bala por sicarios en su negocio de bicicletas.

En el pronunciamiento que tuvo lugar en el concejo, el alcalde “se despachó en contra de la presidencia de la República; el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, una página web que opera como un medio alternativo de información y hasta contra ”los amigos de sus amigos“.

Críticas por seguridad

El alcalde dijo que Piedecuesta no estaba en crisis. “Está en crisis el país. Tenemos un gobierno nacional que no aporta nada en educación, en salud, en deportes y menos en seguridad, pero aquí los gobernantes anteriores saben de los problemas de seguridad que vivimos. Tenemos un déficit de casi 140 agentes de policía.

Con relación a la extorsión, aseguró que él también es víctima de este fenómeno. “Hay redes sociales, hay páginas que quieren extorsionar al alcalde. Yo no le jaló a la extorsión. No voy a buscar a un señor que no conozco para darle plata para que hable bien de la administración. Eso que lo hagan otros”, expresó.

Corrupción

El mandatario también anunció que “destapará ollas podridas” en la Piedecuestana de Servicios. “Hasta el día de ayer, yo era amigo de los amigos. Hoy, soy enemigo de los enemigos. Los anteriores alcaldes deben responder por irresponsabilidades; hay muchas cosas que contarle a la comunidad”, indicó.

Contra el gobernador de Santander

Si bien no causa sorpresa que el alcalde haga reparos a la manera en que la presidencia trata a su municipio, sí resultó inédito que también le reclamara al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus. “No tenemos el apoyo del gobierno departamental”, aseguró al relacionar varios proyectos que ejecuta su administración. No tengo el apoyo de los dos gobiernos, el departamental ni el nacional.

“Señor gobernador, mire a Piedecuesta, que aquí le ayudamos. Los gobiernos departamentales ya habían hecho una inversión a la fecha de $80 mil millones”, argumentó.