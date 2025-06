Paisaje Cultural Cafetero necesita plan de acción y gestión para proteger declaratoria de Unesco

Armenia

Se cumplen hoy 14 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco, expertos reiteran los llamados de alerta por los riesgos y los retos para mantener esta declaratoria.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Juan Carlos Olivares, arquitecto restaurador, investigador del observatorio del paisaje cultural Cafetero de la cátedra UNESCO en diálogo con Caracol Radio indicó que esta declaratoria necesita un plan de acción y gestión que deben dejar metas concretas, claras y con recursos.

Y añadió “creo que tenemos después de 14 años, pues tenemos unos logros en el país sociedad cultural unos avances. Sin embargo, la gestión necesita de un plan de acción que sea medible porque si no tenemos eso, no sabemos qué tanto estamos avanzando, pero además hay que tener recursos para esto”

Preocupaciones

Una de las preocupaciones según el arquitecto es que las áreas de café están siendo sustituidas por otros usos. Hace 40 años teníamos aproximadamente 60.000 hectáreas de café. Hoy tenemos 18.000. Eso es ya preocupante.

Pero además hay un suelo de expansión donde se hacen urbanizaciones, reloteos, entonces se le está cambiando el uso al suelo. Pero lo más importante es el desconocimiento de la mayoría de la gente por qué somos un patrimonio de la humanidad, puntualizo el experto.

Juan Carlos Olivares, arquitecto restaurador,. Foto: Ángeles Gonzáles Ampliar

Cuando entendamos para qué sirve ese patrimonio de la humanidad, ¿qué es lo que tenemos que conservar? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar en un paisaje que es agroproductivo, vivo y en permanente desarrollo? Desarrollémoslo sosteniblemente. O sea, no se trata de ponerle frenos al desarrollo, pero hagámoslo sosteniblemente.

Declaratoria del PCC no es un parque temático

Juan Carlos Olivares, arquitecto restaurador, investigador del observatorio del paisaje cultural Cafetero de la cátedra UNESCO agregó “la declaratoria del paisaje cultural cafetero no es un parque temático, yo no tengo nada contra los parques temáticos, Pero no podemos confundir la autenticidad y la integridad del paisaje con falsos históricos.

Estamos viendo cómo se están haciendo falsos históricos hoy en los municipios remedando y mal remedada la arquitectura tradicional. No, conservemos lo que es original, lo que es auténtico y desarrollemos lo otro en clave de que una buena arquitectura que valore el paisaje.

Presión inmobiliaria

Sí, hemos visto como en algunos municipios del departamento hay una presión inmobiliaria sobre los usos y sobre todo que se dejan las fachadas, pero el contenido desaparece. Pero exitosamente hay otros ejemplos buenos también y lo acabo de ver en Calarcá con el plan centro que se está haciendo. Allí se tiene todo un plan para conservar la autenticidad del paisaje,

Conservar esa arquitectura tradicional y sobre todo la gente, que ese es el paisaje y eso es lo más importante. Esos habitantes patrimoniales, que tienen unas costumbres y por los que el mundo tiene que venir a vernos.

Se puede perder la declaratoria de la Unesco

El experto puntualizó “la Convención de Patrimonio Mundial tiene todo un tema sobre lo que es el patrimonio en peligro, cuando empiezan a desaparecer los atributos de valor universal por los que la UNESCO escribió, se hace una revisión, se sopesa, eso pues no puede no es una cosa pues a la ligera. Por eso es que los planes de acción para conservar el valor universal y seccional tienen que tener un plan de acción, y más bien, adelantémonos y tengamos las herramientas para generar gestionar bien ese paisaje.

Hermoso mural del café en la Escuela Nacional de Calidad del Café en el Sena regional Quindío. Foto: Ángeles Gonzáles Ampliar

Precisamente hoy el ministerio de las culturas llevará a cabo en el centro de convenciones de Armenia el foro regional “Nuestro paisaje tiene futuro’, un espacio para reflexionar sobre los avances, desafíos y perspectivas del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC), cuando se cumplen 14 años de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.