Paisaje Cultural Cafetero. ¿Qué dijeron académicos, expertos y autoridades ambientales?

Durante el foro sobre el Paisaje Cultural Cafetero liderado por la Secretaría de Cultura del departamento hablando sobre los 13 años de la declaratoria de la Unesco como patrimonio de la humanidad hablamos con el académico y docente de la universidad del Quindío Gustavo Pinzón que ha estado antes, en el momento y después de la declaratoria del PCC y sus reflexiones y conceptos de esta declaratoria

Algunos demasiado pesimistas afirman que estamos en riesgo, yo no soy tan pesimista. Por qué no porque tenemos en cuenta los atributos del paisaje que son 16, nosotros planteamos allí cuatro atributos fundamentales. aparte de los de café pequeña propiedad cultivos múltiples patrimonio natural y recurso hídrico

Pienso que de manera definitiva la reducción que ha habido de áreas de café departamento del Quindío muy alta con nosotros delimitamos el paisaje eran 33.000 hectáreas ahora van 18.000 en general y 16.000 en países.

Yo reitero. ¿Quiénes han hecho cambios de uso del suelo? Hace una burguesía internacional. una burguesía comercial nacional y terrateniente urbanos para quienes luego con respeto el territorio es un recurso económico no es un patrimonio. para que el territorio es patrimonio a los pequeños propietarios que viven en la finca en consecuencia, cuando ubicamos esos atributos pequeña propiedad de cultivos múltiples van a ser ellos, quienes van a permanecer en el paisaje o estoy bastante preocupado por los grandes cafeteros porque tengo cafetero grandes que mis amigos van a tener problemas, ya tienen problemas con la mano de obra cuando la cosecha un problema gravísimo, pero cuando esa cosa que me parece muy extraña, el Quindío copa los primeros lugares muchos años en desempleo en el país porque no van a trabajar en la finca la gran pregunta.

Arquitectura urbana y rural del PCC

Con la arquitectura la UNESCO estuvo muy preocupado por la arquitectura rural por el deterioro de la agenda rural. El patrimonio de una casa rural me parece que las alcaldías reducen solo el inventario es patrimoniales al urbano y uno tiene que recordar que es una paisaje agro productivo, en consecuencia los 16 atributos que tenemos tienen que ver con la producción y también con la arquitectura asociada a las casas rurales, entonces hay que protegerlo, porque yo he visto también en algunas viviendas rurales una influencia muy marcada la ideología urbana, colores como como fucsias como violetas, como verde grillo fosforescentes que son por completo la negación al entorno natural del paisaje, claro las casas se hacían con los colores de naturaleza, verde limón, rojo cereza, azul, Zapote, amarillo blanco.

Turismo y PCC

El profe Gustavo Pinzón cuestionó que muchos de los temas del Paisaje Cultural Cafetero esté enfocado en el turismo y puntualizó “a mí eso me parece gravísimo, si ustedes ven los 16 atributos del PCC, no hay turismo, no se tienen en cuenta al Turismo y para la Unesco los que ellos valoran es el territorio no es el turismo, sino la producción cultural derivada de sus paisajes, eso es lo que valoran ellos, entonces a mí me parece que es una muy mala señal incluso ahora también al turismo al turismo. Te parece una no es el camino no es el camino, es una es una muy mala señal decir esas cosas. Ahora lo hicieron yo planteé ayer unas cosas que me parecieron duras radicales. Ahora estoy un debate las fachadas de estos municipios tradicionales eran fachadas patrimoniales cuyas viviendas tenían los colores propios de la naturaleza. Igual que las viviendas de la arquitectura rural.

Con el auge del turismo para traer mucho más a este tipo de población, el turismo como un recurso económico, entonces cambian todas las fachadas las cambian todas para convertirlas en un atractivo para el turismo. Yo no me imagino en Guatavita con los colores de acá, la gente dijo, no aquí es un máximo tres colores blanco color madera y ocre o negro no más. Yo me imagino ni Guatavita ni ya Leiva ni Girón ni bares del paisaje con un recurso económico de explotación del turismo

Felipe Robledo secretario de Cultura del departamento

Aquí estamos hablando de Paisaje Cultural Cafetero bueno acá hay varios temas uno de ellos hemos visto que hay una problemática común de ir perdiendo varias hectáreas miles de hectáreas de café en todos los departamentos también hay desde luego otros elementos más complejos como lo es el desarrollo urbanístico en el que desde luego ciudades como Armenia Pereira Dosquebradas Manizales en su Han venido comiéndose poco a poco parte de la ruralidad, que las componía y eso desde luego va poniendo en riesgo nuestro PCC

Pero también hay unos puntos fuertes en los que nos podemos sentir orgullosos tenemos por un lado la constitución en el caso propiamente del Quindío de varios comités municipales, somos ejemplo dentro del PCC dentro de ello tenemos también como agenda común la el desarrollo de la cátedra de Paisaje Cultural Cafetero que para el caso del Quindío se hará con la visión desde la Quindío y desde luego también estamos recogiendo todos esos gentiles necesidades y problemáticas que tenemos en común desde nuestros diversos territorios para ponerlos en una agenda nacional para que el Gobierno Nacional escuche una sola voz y le permita desde luego también ajustar un solo presupuesto

CRQ y Ministerio de Ambiente

La autoridad ambiental en el Quindío advirtió que el conflicto de uso de suelo es la mayor amenaza para el paisaje cultural cafetero.

En el marco de los 13 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, el director de la Corporación Autónoma Regional del departamento Jaider Lopera dio a conocer que es clave la articulación entre instituciones para conservar las características propias del territorio.

Dijo que la idea es implementar estrategias para que los caficultores no cambien de la actividad agrícola porque el conflicto de uso de suelo es la mayor amenaza para la declaratoria del paisaje cultural cafetero.

Fue claro que lo anterior depende de los instrumentos de planificación territorial que están desactualizados y no incorporan esta realidad enfocado en su protección.

El director de ordenamiento ambiental territorial del ministerio de ambiente, Gustavo Adolfo Carrión resaltó que están prestos para brindar acompañamiento a los esfuerzos que plantean los entes territoriales.

Se refirió a las fortalezas y amenazas respecto a la declaratoria donde sostuvo que el reconocimiento internacional y la unificación alrededor de la protección es lo positivo en la región.

En cuanto a las dificultades dijo que está la crisis de la economía cafetera, monocultivos, pequeñas centrales hidroeléctricas y minería que están generando transformación en el paisaje.

Sin la base cafetera no habrá paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad

Hoy se cumplen 13 años de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero