Sin la base cafetera no habrá paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad

Paisaje Cultural Cafetero, el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia lo originamos desde el Sena del barrio Galán donde se llevó a cabo el foro académico sobre los 13 años de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO que conto con baja participación de las autoridades nacionales, regionales y locales, no hubo presencia ni de alcaldes, ni concejales, solo una diputada de la asamblea, académicos, expertos y defensores del patrimonio, el Sena y la autoridad ambiental además de representantes de sector como el Café, el Cacao y otros sectores productivos del departamento.

Faber Buitrago integrante del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío cafetero del municipio de Circasia, pero además tiene su finca cafetera y quién más para hablar de sí una declaratoria de esta magnitud hace 13 años verdaderamente ha impactado a quienes son digamos el alma y nervio de esta declaratoria como son los cafeteros

Sobre el foro sobre PCC

El líder cafetero indicó que lamentablemente uno encuentra muy pocos actores sobre todo de tipo público gubernamental que son los llamados a que trabajemos en equipo con las instituciones para capitalizar el tema de Paisaje Cultural Cafetero hoy, pues uno ve como siempre el tema de la Academia el tema de gastronomía el tema de Turismo haciendo presencia, pero realmente la base cafetera, pues no se ve entonces eso es lo preocupante en estos casos.

Hemos dicho que arrancamos hace 13 años y venía la ministra los gobernadores, los alcaldes de casi todos los municipios en diferentes departamentos y en municipios que se daban cita y hoy, pues uno ve una audiencia muy baja total y eso nos deja preocupados.

Sin la base cafetera no habrá paisaje cultural cafetero

Llegó el momento de hacer una reactivación del Paisaje Cultural Cafetero así como reconvertir otra vez las áreas que hemos perdido en el departamento del Quindío que en algunos momentos éramos 40.000 hectáreas después 30.000 y ahora somos 18.000 hectáreas y recordarle a todos los amigos que hay aquí en la Academia del turismo de la gastronomía que sin la base cafetera no habrá Paisaje Cultural Cafetero porque eso es lo que mantiene la denominación de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y yo creo saber que esto tiene que llamar además para que desde el gobierno nacional.

Reflexión

“A mí que me muestren en un café en el mundo que tenga una denominación de Patrimonio de la Humanidad dada por la UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero no lo hay, entonces yo creo que la reflexión es, señores gobierno señores institución aquí nos metemos nosotros señores caficultores apropié en mostrar este café al mundo que es un café con una denominación especial que no lo tiene cualquier otro y cómo empezamos nosotros a generar pertenencia

Y agregó el día que a las familias cafeteras pues le llegue un ingreso adicional por estar preservando ese paisaje cafetero que hasta ahora no lo hemos visto, llevamos 13 años y no sabemos qué es tener una diferenciación por tener este café con esta denominación.

Patrimonio de las fincas

El integrante del comité de cafeteros del Quindío Faber Buitrago explicó recordemos que en el Quindío se volvió un el jardín del cielo como se llama, pues también es un jardín para venir a sembrar casas de campo y de recreación y eso es positivo.

Pero también lo que tú dices tenemos que establecer unas franjas de protección a esas a ese patrimonio que han dejado nuestros bisabuelos nuestros abuelos y que hoy en día pues no valoramos y precisamente esta denominación es para eso para que con los Ministerios de Cultura de vivienda Planeación Departamental planeación de los municipios, pues hombre, nos unamos y busquemos proteger ese entorno, así como muchos municipios. Lo están haciendo con las plazas de Bolívar que les dan una protección a sus casas y conservarlas, así también lo debemos de hacer en nuestras fincas cafeteras como edificios

Riesgos y alertas del PCC

Hay unos riesgos y ha habido unas alertas y precisamente cuando se hacen esas alertas, es donde es el llamado a que todos porque esto es de todo el paisaje cultural es de todos tanto de entidades públicas privadas como la ciudadanía, en general mirar qué planes de acción y que sea ya una reactivación darle una reingeniería a este tema porque, así como vamos lo que usted dice en cualquier momento nos quedamos sin esa denominación

Compromiso

Que sea hoy un compromiso para el próximo año desde ya empezar a trabajar precisamente en que esos actores de alto peso estén aquí, vamos a elevar todas estas inquietudes tanto a nivel gobierno como a nivel del gerente general de la Federación para que demos, le demos una trascendencia a este tema y no lo dejemos apagar.

