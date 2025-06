Esta fue la última vez que se usó una ‘papeleta’ para lograr una Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro dijo en redes sociales que durante las próximas elecciones presidenciales se distribuirá una papeleta para consultar al pueblo colombiano sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Frente a esto surge la pregunta de cuándo fue la última vez que este tipo de iniciativa se utilizó para convocar una Constituyente. La respuesta tiene sus matices, porque en aquel momento por medio de una “papeleta”, pero esta fue una iniciativa ciudadana y no distribuida por el gobierno nacional, como pretende Petro en esta ocasión.

La historia de “La Séptima Papeleta”

La última vez que esto sucedió fue una iniciativa ciudadana no oficial, popularmente conocida como “La Séptima Papeleta”, se utilizó para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia fue en las elecciones de marzo de 1990.

Colombia vivía un momento de profunda crisis a finales de los años 80 y principios de los 90. El país estaba sumergido en una escalada de violencia sin precedentes, marcada por el narcoterrorismo, la guerra de guerrillas, el paramilitarismo y la corrupción.

En este contexto de desesperanza y clamor por un cambio radical, un grupo de jóvenes universitarios, provenientes de distintas universidades de Bogotá y otras ciudades, emergió con una propuesta.

Cansados de la inacción política y convencidos de que la única salida era refundar el país desde sus bases, idearon una estrategia innovadora para sortear las trabas legales y la falta de voluntad política: proponer la inclusión de una papeleta adicional en las urnas de las elecciones legislativas y municipales del 11 de marzo de 1990.

Las elecciones de ese día contemplaban seis papeletas oficiales para elegir senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales, alcaldes y ediles. La propuesta de los estudiantes consistía en que, además de estas, los ciudadanos depositaran una séptima papeleta en la que se leía una sencilla pero poderosa pregunta: “Voto por una Asamblea Constituyente”.

¿Cómo se tramitó en aquél entonces la Asamblea Nacional Constituyente?

A pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil no reconoció la Séptima Papeleta como un elemento oficial del proceso electoral y, por lo tanto, no se hizo un conteo formal de los votos, el impacto fue innegable. Millones de colombianos, hartos de la violencia y la ineficacia del sistema, decidieron participar en esta iniciativa. Las urnas, que en muchos lugares se desbordaron, fueron testigos de un acto de desobediencia civil pacífica y masiva.

El clamor de la Séptima Papeleta no fue ignorado. El triunfo en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 de César Gaviria Trujillo, quien había manifestado su apertura a una reforma constitucional, fue crucial.

Su gobierno, presionado por la contundente demostración de la voluntad popular en marzo y con la necesidad urgente de encontrar una salida a la crisis, tomó la decisión histórica de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Así, el 9 de diciembre de 1990, Colombia celebró elecciones para elegir a los delegados que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea, instalada en febrero de 1991, trabajó intensamente durante varios meses y culminó su labor el 4 de julio de 1991 con la promulgación de una nueva Carta Magna, la Constitución Política de Colombia de 1991.

¿En qué se diferencia a la propuesta de Petro?

Lo que propone el presidente Petro no es igual a la Séptima Papeleta de 1990, aunque ambos movimientos involucran una “papeleta” y buscan un mandato popular para cambios profundos.

La principal diferencia radica en el origen y el contexto: la Séptima Papeleta fue una iniciativa ciudadana no oficial impulsada por estudiantes, nacida de una profunda crisis de violencia e ilegitimidad de la Constitución de 1886. Fue un acto de desobediencia civil masiva que forzó al gobierno a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para crear una Carta Magna completamente nueva.

En contraste, la propuesta de Petro proviene directamente del poder ejecutivo, es decir, del propio presidente. Su objetivo parece ser obtener un respaldo popular contundente para su agenda de reformas sociales, que ha enfrentado obstáculos en el Congreso, y no necesariamente la refundación total del Estado como en el 91.

Si bien Petro busca usar una “papeleta” para que el pueblo decida sobre la convocatoria de una constituyente, esta iniciativa, para ser vinculante, debería seguir los complejos procedimientos legales ya establecidos en la Constitución de 1991, que incluyen aprobación legislativa y un referendo.

En esencia, la Séptima Papeleta fue una expresión espontánea del poder popular que obligó al sistema político a transformarse radicalmente.

La propuesta actual de Petro, aunque utiliza una retórica similar, es una estrategia política desde el gobierno para legitimar y asegurar la implementación de sus reformas, más que una revolución ciudadana que surge al margen y en contra del poder establecido.