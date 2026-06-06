Fiscalía descubrió a un grupo delincuencial de piratería terrestre en la región del Catatumbo

Grupo delincuencial habría hurtado durante dos años más de 1.000 millones de pesos en aceite de palma en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió a un grupo delincuencial denominado ‘Polisombras’, que estaría involucrado en el hurto de vehículos cisterna que transportaban aceite de palma en los sectores de La Lizama (Santander), Río de Oro y San Alberto (Cesar), y Ocaña (Norte de Santander).

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Según la investigación, dicha estructura al parecer se encargaba de interceptar los automotores, apoderarse de la carga y comercializarla ilegalmente en la región del Catatumbo.

Para ello, estacionaban automóviles sobre la vía y esperaban el paso de los camiones previamente identificados.

“Cuando los conductores se veían obligados a detener la marcha, eran intimidados, despojados del control de los vehículos y retenidos durante varias horas mientras se concretaba el hurto”, informó la Fiscalía, que logró identificar que entre los años 2023 y 2025 se habrían presentado al menos nueve hurtos, generando pérdidas de más de 1.000 millones de pesos.

Por estos hechos, fueron capturados siete integrantes del grupo delictivo en diligencias de allanamiento y registro realizadas en San Alberto y Aguachica (Cesar), Ocaña (Norte de Santander) y La Lizama (Santander).

Durante los operativos se incautó: un arma traumática, 600 galones de ACPM, 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palma, 13 motobombas, tres plantas eléctricas, 42 recipientes para almacenamiento de líquidos, múltiples mangueras y un tractocamión.

Los detenidos fueron identificados como Jesion Alexander Mantilla, Miguel José León García, Johan Leonardo Ríos León, Ricardo Reyes Riaño, Carlos Martín Pinzón Ibáñez, Amyn Alberto Escobar Gutiérrez y Maikol Stiven Santiago Ríos.

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Un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su participación individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple.

Seis de los siete detenidos fueron enviados a prisión.