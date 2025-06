Reforma laboral: ¿Cuánto deberán recibir los trabajadores y desde cuándo con aprobación de recargos dominicales y festivos?

Este martes 17 de junio fue aprobada la reforma laboral en el Senado de la República. De este modo, el proyecto de ley pasa a ser conciliado con el texto que fue avalado en la Cámara de Representantes. Para este proceso la reforma tiene como fecha límite el 20 de junio. Entre los artículos polémicos que tuvieron voto positivo por los senadores está el número 15, que consiste en los recargos dominicales y festivos.

Tras la aprobación de la reforma laboral por la plenaria del Senado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció que aunque fue complejo lograr que el proyecto de ley fuera aprobado, logró el visto bueno de los congresistas. En ese sentido, le envió un mensaje a los ciudadanos: “Colombianas y colombianos: la Reforma Laboral del gobierno del cambio fue aprobada en último debate en el Senado. Logramos que los artículos bandera salieran adelante. Fue una lucha dura, pero hoy damos un paso histórico hacia el trabajo digno y decente. Ahora vamos a conciliación.”

Sin embargo, el ministro reconoció que aunque la reforma laboral fue aprobada por la plenaria del Senado, no será ley si no supera la conciliación. “Hasta que no se vote la conciliación, no hay ley de la República. Así que estamos muy contentos por lo que ha pasado hoy en la plenaria de la Cámara. Hemos logrado aprobar un articulado progresista, en clave de derechos, de trabajo digno y decente. Es una buena noticia para el Gobierno, pero sobre todo para los colombianos y las colombianas, los 26 millones que hoy componen nuestra fuerza laboral, pero también nuestros niños, nuestros jóvenes, los que aún no han nacido, que serán trabajadores y serán parte de nuestra fuerza laboral en el futuro."

Pese a que algunos artículos se hundieron, para el jefe de la cartera de Trabajo lo que se aprobó significará un cambio relevante en la vida laboral de los colombianos. “Es un paso histórico porque corregimos errores, negaciones de derechos de la ley 789 del 2002 e incorporamos nuevos derechos que son característicos del mundo del trabajo en el escenario contemporáneo. Así que esperemos la conciliación y ahí sí el país tendrá una nueva ley laboral progresista y democrática como la que habíamos propuesto desde el inicio.”

Ahora bien, el artículo 15 fue aprobado por la plenaria del Senado con un total de 69 votos por el SÍ y 23 por el NO. Así las cosas, si la reforma laboral supera la conciliación en el Congreso, los trabajadores tendrán un recargo del 100% cuando laboren durante los dominicales y festivos.

Sin embargo, una vez entre en vigencia la que sería la nueva ley pensional, el 100% se pagaría tres años después. Lo anterior debido a que este artículo busca implementarse de manera progresiva.

Así sería el pago de los dominicales y festivos con la implementación de este artículo: