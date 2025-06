El sur de Bucaramanga contará con una nueva subestación de Bomberos. ¿En qué sector?

Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga proyecta la construcción de una nueva subestación de bomberos en la Hormiga, sector de la Puerta del Sol al sur de la ciudad. Esta sería la quinta estación de Bomberos con la que contaría la capital santandereana.

De acuerdo con Diego Orlando Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga, esta obra permitirá tiempos de respuesta de solo 3 minutos ante incendios, accidentes de tránsito entre otros incidentes en este sector.

“Dentro de la multiplicación de capacidades se inició hablar con la comunidad del sector sur de la ciudad, para la posible o quizá la nueva instalación de una estación cerca en el predio La Hormiga. Hemos conversado con la comunidad, hemos conversado con algunos líderes del sector los cuales han manifestado un recibimiento positivo y una aceptación de la idea. Estamos preparando los documentos iniciales, iniciando con el proyecto, pero este es un gran paso para que bomberos pueda lograr esa multiplicación de capacidades para todos los bumangueses”, aseguró el Director.

Actualmente Bucaramanga cuenta con cuatro estaciones: la Estación Central, que se encuentra cerca a toda la zona de edificios administrativos y de gobierno, la Estación Sur, ubicada en Provenza, la Estación Chimitá y la Estación Mutualidad en la comuna 4.

Este proyecto ya fue socializado con habitantes y líderes comunales, quienes han dado el visto bueno a la Alcaldía de Bucaramanga.

“Una propuesta que me parece interesante porque nos beneficia a todos los sectores que estamos cercanos. Uno de los beneficios por decir más relevantes es mitigar el riesgo de la inseguridad. No habíamos pensado nunca en eso, pero podríamos contar con esa sub estación que la verdad nos traería grandes beneficios para todos los sectores que estamos cercanos”, expresó Elga Johana Suárez, habitante del sector Puerta del Sol expresó…

Escuche aquí a la comunidad:

¿Cuántas emergencias atiende en promedio Bomberos en Bucaramanga?

De acuerdo con el cuerpo de Bomberos en Bucaramanga se atienden un promedio de 5 emergencias diarias, 170 mensuales y del 1 de enero a corte 31 de mayo en total han atendido 871 emergencias.

Dentro del objetivo de multiplicar las capacidades operativas, confirman que además de la sub estación en el sector la hormiga, adelantan la compra del lote y posterior construcción de la estación en el norte de la ciudad.