Néstor Lorenzo sobre Juan Fernando Quintero: “Es uno más del proceso”

Luego de que la Selección Colombia sumara dos puntos en la pasada doble fecha de las Eliminatorias, ante Perú (0-0) y Argentina (1-1), el técnico Néstor Lorenzo hizo un balance de lo que fue el desempeño de sus dirigidos en estos juegos.

En diálogo con Gustavo Kuffner, en Puede Pasar radio por Dsports Radio 103.1, Lorenzo habó también sobre Juan Fernando Quintero, los roces que se presentaron en el duelo ante Argentina y los rumores de una supuesta pelea en el camerino tras el primer juego contra la selección peruana.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo?

Balance de esta doble fecha

“Analizando el rendimiento, el partido con Perú que era donde teníamos que marcar una diferencia, no jugamos bien, nos faltó un poco de precisión en los últimos metros, Perú se defendió muy bien. Y en Argentina se hizo un buen partido, se jugó para ganar como siempre, pero nos hicieron un gol en esa situación confusa, los jugadores reclamando. Se compitió muy bien ante la mejor selección del mundo. En rendimiento ese segundo partido me deja muy satisfecho”.

¿Por qué el planteamiento inicial ante Argentina?

“Con Argentina cualquier planteo puede ser vulnerado por la capacidad técnica y táctica de los jugadores. Es un equipo que funciona muy bien, que maneja muy bien las situaciones de los partidos. La idea era cortar circuitos, emparejando el mediocampo, donde ellos son muy fuertes y donde Messi hace la diferencia cuando se encuentra abierto”.

¿Es un juego con tintes de clásico?

“A mí me sorprende un poco la agresividad, yo sé que el argentino es agresivo, pero me parece que estaban en una manera especial. Querían ganar como siempre, pero discutiendo cada jugada, los argentinos y los colombianos. Un partido muy disputado, desde lo físico y lo táctico, porque Argentina hace cambios, armó una línea de tres y en ese momento también apostamos a cambiar. Las discusiones en cada pelota quieta y dividida me parecieron exacerbadas, yo me enojé con mis jugadores de que discutieran tanto, a mí no me gusta tanto eso. No sé si lo consideran un clásico, han sido partidos muy disputados”.

¿En qué porcentaje se cumplió lo que se planificó?

“El fútbol, donde ganas una dividida y podés progresar en el campo o lográs superioridad numérica en un sector, generás una jugada. No sé los porcentajes, pero la idea es ganar las divididas, segunda pelota, lograr superioridad en un sector de campo donde consideras que es importante para progresar. El objetivo es que Argentina no te domine ni te someta. La idea es jugar al gol, una idea defensiva hubiera sido poner dos líneas de cuatro o cuatro, cinco, uno y apostar a que no me hagan goles y jugamos al 0-0. La idea mía no era esa, la idea mía era llegar al arco rival. Si jugás a empatar, seguramente vas a peder”.

¿Hubo pelea en el vestuario?

“Ya lo aclaré, acá inventaron todo, con el jugador no hubo absolutamente nada. Salé Durán y entra Suárez y no pasó nada, Durán no se quejó, no dijo nada. Estaban todos los jugadores. Hay mucha malaleche en tanta gente, me duelen que sean colombianos, el grupo está unido, la autoridad está como debe estar. El grupo está con el objetivo claro, sabiendo que los partidos en donde peor jugamos, son dos empates en casa. Yo no tengo quejas sobre el rendimiento, sino en situaciones que se pueden mejorar, que fue lo que pasó en el último minuto contra Brasil y Uruguay”.

¿Qué lugar tiene Juan Fernando Quintero en la Selección?

“Es uno más del proceso, es un jugador importante, por su calidad técnica y liderazgo, siempre está en todos los detalles. Estuvo con una distensión en los ligamentos o si no hubiera estado en esta doble fecha”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias y buscará su cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en septiembre, cuando reciba a Bolivia en Barranquilla y visite a Perú. La Selección es parcialmente sexta de la clasificación con 22 puntos.