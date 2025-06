Prensa española defiende a James Rodríguez tras cruce con Messi: “Dijo lo que pensamos muchos”

No cesa la polémica en torno al caliente cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez, durante el partido Argentina vs Colombia en la jornada 16 de las Eliminatorias sudamericanas. La prensa española se metió en la discusión y las opiniones, aunque divididas, en su mayoría fueron en favor del colombiano.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en el programa ‘El Chiringuito’, donde Edu Aguirre, periodista español, aseveró que James se atrevió a decir “lo que muchos creemos”, haciendo alusión a los supuestos beneficios que le son otorgados a Messi y su selección de parte de la FIFA.

Prensa española defiende a James Rodríguez tras cruce con Lionel Messi

“James ha dicho lo que muchos creemos, que es que a Messi le han dado muchas cosas que no merece. Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero por ser el niño bueno, el niño bonito, el que nunca hace nada malo, le han regalado muchas cosas que no merece. Todo está preparado, casi siempre, para que el niño bonito gane”, sentenció tajantemente Aguirre.

Pero la cosa no terminó ahí, el periodista sentenció que Messi “no sabe perder” y por ello se le han visto ciertas actitudes cuestionables cuando los resultados no acompañan.

“Ahora, si el niño bonito pierde, no sabe perder... Llevamos 20 años viendo a un grandísimo jugador, que ha mandado más que cualquier presidente. Lo que dijo James, escuece; el problema es Messi, que seis meses después no ha logrado superarlo. El partido iba 0-1 con todos los argentinos viendo a Messi perdiendo y con un jugador menos, por eso salta Messi, porque no sabe perder”

¿Qué paso entre James Rodríguez y Lionel Messi?

Todo parece indicar que la molestia de Lionel Messi contra James Rodríguez se generó por cuenta de una entrevista que el cucuteño, justamente, le dio al ‘Chiringuito’ . En ella, el ‘10′ aseveró que el árbitro de la final de la Copa América benefició a la Argentina de Messi al no pitar dos penaltis.

“El árbitro yo creo que influyó mucho. Favoreció a Argentina. No nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro“, fueron las declaraciones de Rodríguez Rubio.

Pues bien, el jugador del Inter Miami se guardó el enojo y lo sacó a relucir durante el partido de Eliminatorias. Durante un cruce, el rosarino le dijo a James: “Dijiste que nos habían ayudado mucho en la final… Hablas mucho”.