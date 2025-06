Néstor Lorenzo se refirió a una supuesta pelea con Jhon Jader Durán al final del partido ante Perú

La Selección Colombia empató 0-0 contra Perú en Barranquila, en juego por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional volvió a quedar en deuda y completó cinco partidos al hilo sin conseguir triunfos en la clasificatoria.

Una vez terminado el partido, empezaron a surgir distintos rumores en las redes sociales sobre un supuesto enfrentamiento entre Jhon Jader Durán y el cuerpo técnico. Las versiones apuntaban a que otros compañeros debieron controlar al delantero.

Ante esto, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección, reaccionó con sorpresa y molestia, desmintiendo tajantemente los hechos y asegurando que había muchas otras cosas que cuestionar sobre lo deportivo. “No puedo creer que haya tanta mala leche”, comentó.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo?

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más”, manifestó Lorenzo en su paso por la zona mixta del estadio Metropolitano.

Al respecto, añadió: “una fuerte autocrítica, tenemos que mejorar mucho en el juego, volver a ser el equipo que fuimos alguna vez, si es con cambios, con cambios. Recuperar el nivel que se tuvo, pero no inventen en las redes. Dijeron que me peleé con Durán, que nos separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena esa gente tan mala; hay que identificarlos, le hacen mucho daño al fútbol”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a escena en las Eliminatorias el próximo martes, cuando visite al líder y vigente campeón del mundo, Argentina, en Buenos Aires. Dicho partido dará inicio a las 7:00PM, hora colombiana.