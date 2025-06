Jugador de la Selección Colombia, entre críticas y amenazas de muerte tras fechas de Eliminatorias

La Selección Colombia concluyó las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026 con solo dos puntos logrados de seis posibles ante Perú y Argentina. Estas jornadas dejaron controversia, empezando por la convocatoria de jugadores, como supuestos hechos ocurridos en el juego contra los Incas en Barranquilla, además de la salida de la concentración de Jhon Jader Durán.

Pero en la previa de los juegos hubo polémica generada desde España por el llamado a última hora del delantero Luis Javier Suárez, quien reemplazó a Rafael Santos Borré en la convocatoria por lesión. Suárez, máximo goleador de la segunda división de ese país, se perdió los partidos clave de Almería, en los que buscaba llegar a la final del play-off de ascenso, a causa de su convocatoria a la Tricolor.

Esto no cayó muy bien en el club y sus aficionados, pues perdían a su máxima figura para las semifinales ante Real Oviedo. El delantero samario, de 27 años, en 43 partidos en toda la temporada, marcó 31 goles y dio 8 asistencias.

Suárez, entre críticas y amenazas por parte de hinchas de Almería

El delantero apenas jugó 45 minutos ante Perú, en el segundo tiempo, y contra Argentina no vio acción por decisión técnica. Desde España, el medio Cope aseguró que Almería tenía un plan para trasladar a Suárez en vuelo privado a Suárez y que alcanzara a llegar al partido de vuelta de la semifinal contra Real Oviedo, situación que incluso dialogaron con el jugador, pero esta nunca se concretó y al final voló en avión comercial.

¿Por qué convocaron a Luis Suárez y no a Dayro Moreno a la Selección?: Néstor Lorenzo respondió

“El jugador desmiente que ese viaje estuviera pactado. Se produjo una reunión previa en la que se tantearon, el club y el jugador hablaron de la posibilidad, la opción de que mediante un avión privado llegara al partido. El club dijo ‘lo vamos a estudiar’ y el resto lo dejó supeditado a los minutos que jugara. No hubo otro contacto después, no vuelven a hablar con el club después, no se concretó nada desde antes de ir a Colombia y Luis Suárez ha hecho todo para estar”, informaron antes del juego ante Argentina.

Sin embargo, lo preocupante radica en las amenazas que recibió y que fueron dadas a conocer por el propio medio. “Tanto el futbolista como la familia están afectados por todo lo que se ha dicho y la gota que ha colmado el vaso han sido las amenazas que han recibido durante las redes sociales. ‘Te vamos a matar, sabemos donde vives, vamos a secuestrar a tu hijo’”, fueron algunos improperios contra el colombiano, que fueron informados por Cope.

Molestia en España por convocatoria de Luis Suárez a la Selección Colombia: así reaccionó la prensa

Almería, sin ascenso a la primera división

Almería terminó perdiendo la serie 3-2 contra Real Oviedo y no pudo clasificar a la final, luego de la ida (2-1) y el juego de vuelta (1-1). Esto incrementó las críticas por parte de aficionados hacia Suárez en sus redes sociales, algunos al punto de pedir su salida de la institución, aunque hubo otros que fueron conscientes que no podía hacer nada ante el llamado de su selección.

“Olvidaste que Almería te daba de comer toda la temporada”, “Ojalá te echen”, “Mercenario”, “Fuera de este equipo, vete con tu selección”, fueron algunas de las críticas que recibió Suárez en sus redes sociales.

Algunas versiones desde España sugieren que los nuevos dueños de Almería buscan sacarle provecho al mercado y vender a Suárez a un club de primera por un alto precio, pero habrá que esperar el desarrollo de eventuales conversaciones.