¿Por qué delito podrían ser investigados los ministros que firmaron el decreto de consulta popular?

El presidente Gustavo Petro firmó en la tarde de este 11 de junio el decreto que convoca la consulta popular por temas de derechos laborales para los y las trabajadoras del país.

Esta situación ha desatado diversas opiniones de los sectores políticos y de organizaciones de las sociedad civil que indican se está desconociendo la votación del Senado, que hundió dicha convocatoria.

Expertos coinciden con que desconocer esta decisión de la Rama Legislativa y aún así convocar a la consulta popular podría acarrerar problemas penales para los ministros que hicieron parte del “decretazo”.

Expertos analizan la firma del decreto que convoca consulta popular

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, profesor del Externado de Colombia y de la Universidad de los Andes explicó que los ministros que firmaron dicho decreto están desconociendo una decisión que ya había tomado el Senado, por lo que podrían ser eventualmente denunciados por “prevaricato”.

“Es evidente que para que ellos pudieran haber dictado ese decretazo era necesario que el Senado no se hubiera pronunciado. Pero el Senado sí se pronunció y dijo que no. Ellos han tratado de eludir esa decisión diciendo que esa decisión no existió o que violó la Constitución. Ninguna de las dos cosas las puede declarar el presidente de la República", indicó Bejarano.

El delito de prevaricato se comete cuando un funcionario dicta una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, o cuando omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones, sabiendo que esa acción es ilegal.

Sobre este tema, para el doctor Gonzalo Ramirez Cleves, profesor de la Universidad Externado de Colombia, con la firma de este decreto se está vulnerando del principio de separación de los poderes.

“Usted no puede digamos como funcionario público sino hacer todo aquello que esté previsto en la ley y no podría ir a firmar un decreto que palmariamente es inconstitucional porque se podría ver envuelto en prevaricato”, indicó el experto.

Miguel Uribe iba a demandar a los ministros por este “decretazo”

Sobre estas eventuales denucias contra los ministros del gobierno Petro, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, antes del trágico antentado que lo tiene en estado crítico en la Clínica Fundación Santa Fe, dijo que demandaría a cada uno de los ministros por prevaricato.

“El poder presidencial no es absoluto” dijo Miguel Uribe sobre la consulta popular tres horas antes del atentado

Más de 20 ONG se oponen a la consulta popular por decreto

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el grave riesgo institucional que implica convocar una consulta popular por decreto, tal y como lo anunció el presidente Petro, pese a no tener el previo aval del Senado.

Aseguran que si bien hay una necesidad urgente de avanzar en reformas sociales profundas que en especial en aquellas que respeten los derechos de los y las trabajadoras, dichas reformas deben hacerse con todas las garantías de ley, pues de lo contrario vulnera la separación de poderes y el orden constitucional.

“Convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes. Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el Presidente", indicaron las organizaciones.