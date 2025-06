“Estamos dispuestos a poner la cara ante las Cortes”: Benedetti responde a denuncias por prevaricato

Colombia

Al término de la plenaria en donde se empezó a discutir en último debate la reforma laboral, el ministro del Interior Armando Benedetti respondió a quienes han anunciado que demandarán el decreto con el que el Gobierno ha convocado la Consulta Popular, asegurando que no hubo pronunciamiento por parte del Senado.

En lo personal se refirió a las ‘amenazas’ de quienes han dicho que los ministros que firmaron este decreto habrían incurrido en el delito de prevaricato y serían denunciados ante instancias judiciales: “Somos respetuosos del Estado Social de Derecho y estamos dispuestos a responder, estamos para poner la cara ante las Cortes”.

Benedetti enfatizó en que “siempre la he puesto, toda mi vida. Desde que soy congresista siempre he estado poniendo la cara y no hay ningún problema en ponerla”. Sin embargo, reconoció que quienes presentarán estas acciones judiciales tiene ese “derecho y me parece bien que lo hagan”.

El ministro también consideró que el gesto del presidente Petro de firmar el decreto no es cerrarle la puerta a una negociación con el Congreso en torno a la reforma laboral, sino todo lo contrario: “Nosotros sacamos el decreto hoy debido a que teníamos hasta las 12 de la noche para expedirlo, pero el presidente cuando dice en su trino que ese decreto se puede derogar, se abre una puerta a lo que se llama el diálogo, para que se concerte o lleguemos a bastantes acuerdos con el documento que viene aprobado de Cámara”.

Explicó el funcionario que la eventual derogación del decreto se daría solo si se aprueba una reforma laboral oportuna para los trabajadodes. No obstante, no será una decisión que se tome a la ligera: “tenemos hasta el 20 de junio, que es el cierre del legislativo, que es hasta cuando se moriría el proyecto si no es aprobado y para los trámites de votar en cuarto debate en la plenaria del Senado y también en la conciliación”.

El jefe de cartera concluyó que “hay unos derechos laborales que queremos restaurar, que fueron quitados en el año 2002 con la ley 189, que se quieren volver a restaurar para la clase obrera, como son pagar el 100% de los dominicales, pagar las extras a partir de las 6, etc. Y eso es lo fundamental, entonces si eso no existe, no hay reforma laboral. Y nosotros le decimos, si no hay lo fundamental pues no hay reforma”.