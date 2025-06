Lluvia de demandas contra decreto que convoca la consulta popular en el Consejo de Estado

JUSTICIA

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, expidiera el decreto que convoca a una consulta popular en el país, las demandas y tutelas en el Consejo de Estado no se hicieron esperar.

El constitucionalista Germán Calderon España interpuso una acción de tutela contra el decreto, pues según él, se viola del debido proceso, el principio de legalidad y las reglas para convocar una consulta popular pues se desconoció la decisión del Senado.

Por su parte el concejal de Bogotá, Daniel Briceño y el exministro de Justicia, Wilson Ruíz, interpusieron una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra dicho decreto.

"No podemos normalizar el chantaje presidencial: “aprueban mi reforma o decretazo”. Saltarse al Congreso es romper la Constitución. Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan“, indicó el exministro a través de sus redes sociales.

En esta demanda, explican que se violan varios artículos de la constitución política que se sustentan bajo los siguientes cargos.

Vulneración del principio de Legalidad Administrativa.

Violación del artículo 104 de la Constitución Política.

Transgresión del Principio de Separación de Poderes artículo 113 de la Constitución Política.

A su turno, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que demandaría el decreto en esta alta corporación.

"Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el Presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones“, indicó Valencia.

Asimismo, el senador por la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, indicó que ya radicó su demanda contra el decreto, principalmente por violar el artículo 104 de la Constitución Política al convocar la consulta popular sin previo aval del Senado.

"He radicado demanda en contra del decreto 639 de 2025 con solicitud de medida cautelar para que se suspenda de inmediato. Petro decidió pisotear la institucionalidad, golpeando la separación de poderes, pasando por encima del Congreso. Ha violado el art 104 de la constitución" dijo el senador.

Lo mismo hizo el representante por Nariño, Juan Daniel Peñuela, quien aseguró que con esta demanda de inconstotucionalidad se busca que el presidente Petro respete la separación de poderes pues según él “Colombia es una Democracia y hay que cuidarla!”.