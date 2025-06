Jhon Jader Durán se defiende: esto dijo tras ser desconvocado de la Selección Colombia

El empate de la Selección Colombia 0-0 contra Perú de este viernes generó una gran desolación entre los aficionados de la Selección, además de un marco de dudas, no solo respecto al juego, sino también sobre cómo se encuentra la unidad del grupo.

Minutos después del final del partido, comenzó a circular en redes sociales un rumor de un supuesto enfrentamiento entre jugadores y el técnico Néstor Lorenzo. Todo apuntaba a Jhon Jader Durán como protagonista. Tanto Durán, como el entrenador y otros referentes del grupo, se refirieron a lo sucedido.

No obstante, este sábado la Federación Colombiana de Fútbol anunció la desconvocatoria de Durán de la Selección, explicando que se debe a un problema en la espalda que el atacante viene presentando desde algunos días atrás.

¿Qué dijo Jhon Jader Durán luego de ser desconvocado?

Una vez se conoció la desconvocatoria de Jhon Jader Durán, el joven delantero volvió a referirse a su salida de la concentración de la Selección Colombia, hablando una vez más a los rumores de una supuesta pelea y a su molestia en la espalda.

“Son cosas que se salen de las manos, es un problema lumbar que estoy cargando hace rato, llegó al límite, ahora ya me duele un poco. Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele la espalda, prefiero tomar el riesgo ahora que antes que sea más tarde porque ya me duele mucho”, comentó sobre su molestia en diálogo con los medios.

Al respecto, añadió: “Se van a presentar muchos espacios de cosas, el tema es más que todo por la parte física, no es por nada más. Estoy contento y tranquilo con todos mis compañeros, no tengo ningún inconveniente ni con el profe ni con el viejo, como les digo a James y a Lerma de cariño. Ellos han sido como mis padres, tengo mucha afinidad con Lerma, no veo la necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone a un grupo, a una familia, pero esos ya son cosas aparte, ya cada quien arregla su imaginación y sus pensamientos”.

Sobre cómo se enteraron de la versión de una pelea en el camerino, explicó: “Saliendo del partido estaba eso que subió ese periodista que no sé como se llama ni me interesa. Son personas malas que quieren arruinar una imagen, algo por el estilo. Nos enteramos saliendo del juego, no pasó a mayores porque no pasó nada”.

¿Quién sería el reemplazo de Durán ante Argentina?

Para el juego de este martes ante Argentina en Buenos Aires, por la fecha 16 de las Eliminatorias, Luis Javier Suárez se perfila como el delantero titular de la Selección Colombia. El samario ya actuó 45 minutos en el empate sin goles ante Perú, estrellando un remate de cabeza en el travesaño, en la ocasión más clara de Colombia.