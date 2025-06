Dura novedad en Colombia: Jhon Durán queda fuera de la Selección en Eliminatorias

¡Novedades en la Selección Colombia! Jhon Jader Durán fue desafectado de la concentración nacional, luego del empate 0-0 con Perú en las Eliminatorias sudamericanas.

A través de un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se oficializó la salida del delantero antioqueño de cara al partido frente a Argentina, el cual se disputará el próximo martes 10 de junio en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Jhon Durán queda afuera de la Selección Colombia

El comunicado de la FCF dice lo siguiente: “Por molestias físicas: Jhon Jader Durán deja la concentración de la Selección Colombia Masculina de Mayores“.

Y complementa respecto a la situación médica del jugador: “El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que Jhon Jader Durán de Al-Nassr F.C. (KSA) deja la concentración, debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026”

En este orden de ideas, “el entrenador, su cuerpo técnico y el grupo de jugadores le desean a Jhon una pronta recuperación y su regreso a la actividad deportiva”.

𝗣𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗗𝘂𝗿𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀



Es preciso recordar que el seleccionador Néstor Lorenzo había dicho ante los medios de comunicación, luego del partido ante Perú, que Durán había sido sustituido en el entretiempo debido a “dolor de espalda”. Pues bien, dicha información cuadra con lo descrito en el comunicado y da por finalizada la actuación del atacante en esta doble fecha de Eliminatorias.

Rumores de pelea entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La noticia de Jhon Jader Durán llega justo en medio de los rumores sobre una supuesta pelea entre el jugador del Al-Nassr y el entrenador Néstor Lorenzo en medio del partido Colombia vs Perú en las Eliminatorias.

"Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. El periodista que salió a decir esto, que tenga la misma claridad para salir a decir que no es verdad”, due lo que dijo Durán.

Claro está que ambas partes negaron por completo dicha situación e incluso le pidieron al periodismo rectificar dicha información. Asimismo, tanto James Rodríguez como Jefferson Lerma, dos presuntos participantes de la gresca, advirtieron también que nada había pasado y todo era mentira.