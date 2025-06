No cesan los rumores en torno a la Selección Colombia. Recientemente, versiones de prensa apuntaron a una supuesta pelea entre el delantero Jhon Jader Durán y el entrenador Néstor Lorenzo, durante el entretiempo del partido frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. Incluso, la misma versión indica que tanto el capitán James Rodríguez como el mediocampista Jefferson Lerma tuvieron que meterse en la discusión para evitar que pasara a mayores.

En medio de todo esto, varios integrantes de la Selección hablaron ante los medios de comunicación para aclarar lo ocurrido y uno de ellos fue el mismo James, quien negó por completo lo ocurrido y le pidió al público que no crea en ese tipo de informaciones debido a que no obedecen a la realidad.

¿James Rodríguez estuvo involucrado en supuesta pelea entre Durán y Lorenzo en Selección Colombia?

Al ser cuestionado por la supuesta pelea entre Jhon Jader Durán y Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, James Rodríguez fue tajante: “Es falso. Casi todo lo que se habla afuera es totalmente falso... Estamos unidos, es un grupo humano bueno y a pesar de que estamos en una racha que no es tan buena, estamos acá afrontando todo”.

Y posteriormente reiteró su mensaje: “Es falso todo lo que se ha dicho y lo que se dice. Yo creo que al contrario, tenemos que estar es unidos todos y dejar de meter, como se dice, tanta mierda”.

Escuche acá lo dicho por James Rodríguez:

Por otro lado, el mismo Jefferson Lerma, otro de los apuntados, reveló que fue su representante quien le avisó del rumor y aclaró que “no ha pasado nada”. Esto fue lo que dijo: “Me entero por mi representante, que me envía la noticia porque estoy involucrado en ella. Allí no ha pasado nada. Independientemente de los resultados que tenemos, siempre se ha respirado un buen ambiente y una sana convivencia”.

Néstor Lorenzo y Jhon Durán también negaron supuesta pelea en Selección Colombia

Néstor Lorenzo y Jhon Jader Durán, los directamente involucrados en el lío, también declararon ante la prensa. En cuanto al entrenador argentino, se mostró molesto por el rumor y pidió que se identifique a quien dio dicha información; entretanto, el delantero advirtió que es necesario desmentir lo ocurrido para evitar confusiones.

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más”, manifestó Lorenzo.

Y Durán apuntó lo siguiente: "Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas dentro del campo, pero inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. El periodista que salió a decir esto, que tenga la misma claridad para salir a decir que no es verdad... No es bueno acusar a personas que están trabajando por algo que él (periodista) se imaginó. Nadie quiere empatar ni perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar.Aquí nadie pelea, somos un grupo de compañeros y estamos aquí por el país“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en las Eliminatorias?

La Selección Colombia volverá a jugar en las Eliminatorias sudamericanas el próximo martes 10 de junio, cuando visite a la Selección Argentina en el Monumental de Buenos Aires. El duelo iniciará sobre las 7 de la noche (hora colombiana) y tendrá la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Vea acá el calendario de Colombia: