Tras anuncio de cierre de IPS en Armenia, trabajadores afirman que les adeudan dos meses de salario

Armenia

El llamado que están realizando es a que las directivas de la IPS Dumian Medical de la Clínica de Café de la ciudad se ponga al día con los pagos del mes de abril y de mayo.

Ahora la incertidumbre es mucho más grande para los trabajadores puesto que a través de un comunicado la IPS anunció la suspensión de servicios hasta nuevo aviso, sin embargo, este es el momento en que no les han informado de nada solo lo que ha circulado en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los trabajadores que prefiere denunciar de manera anónima para evitar represalias, señaló que no les dicen hasta cuando trabajan, aunque saben que la Clínica está en plan de cierre.

“Tenemos entendido lo mismo que tienen conocidos los medios, el mismo comunicado de parte de la empresa, en el cual se anunciaba unos cierres temporales, pero de ahí para allá para allá no nos han dicho nada más. Estamos en ascuas, seguimos con el mismo problema de los meses anteriores", señaló.

Añadió: “En estos momentos no nos han pagado el mes de abril, ya estamos cerrando el mes de mayo, ya se están juntando otra vez dos meses y ellos están con el plan de cierre, pero a nosotros no nos dicen hasta cuándo trabajamos”.

Aseguró que por el momento están yendo a trabajar hasta que salga el último paciente a pesar de que no hay personal suficiente para suplir la demanda de servicios y atenciones.

“Por el momento estamos ahí yendo a trabajar hasta que salga el último paciente. De ahí para allá no sabemos nada. Nos mandaron a hacer cuadro de turno, o sea, como si fuéramos a trabajar en junio cuando no hay personal para suplir los puestos. Entonces, la verdad, no sabemos nada", alertó.

Reconoció que actualmente no hay personas manifestándose como ya lo hicieron cerrando el mes de abril puesto que a muchos despidieron y otros optaron por renunciar ante la crisis que se agudiza cada vez más.

“Pues, igual en estos momentos ya no hay tanto, pues no hay personas manifestándose porque ya la mayoría de las personas que se manifestaron el mes pasado, cuando ustedes cubrieron todo el caso, ya la mayoría no trabaja en la clínica, muchos renunciaron, otros fueron despedidos, terminaron su contrato. Entonces, fueron muchas cosas. Ya en estos momentos en la clínica hay muy pocas personas que quieran manifestarse”, señaló.

“Estamos a la espera de que la directiva se comunique con nosotros, cosa que sabemos que no va a pasar. Se van a comunicar con nosotros el día que tomen la decisión de sacarnos o el día que digan, “Vamos a continuar.” El resto nosotros no sabemos nada", mencionó.

Esperan puedan superar prontamente esta difícil situación puesto que su trabajo es fundamental para sacar adelante sus familias.