MinTIC y Google lanzan becas de cursos certificados sobre inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad

Este miércoles 4 de junio el Ministerio de las TIC presentó junto a Google y Colnodo 10.000 nuevas becas para que los colombianos puedan aprender desde cero sobre inteligencia artificial, analítica de datos y ciberseguridad.

Con estas ayudas educativas del programa ‘Crece con Google’ se busca que los colombianos desarrollen habilidades digitales que hoy en día son de alta demanda laboral.

Al respecto, el ministro de las TIC, Julián Molina, afirmó que el país necesita aprender sobre las nuevas tecnologías para avanzar. ”Como país necesitamos cerrar la brecha digital. Hoy hablamos de resultados en IA, pero estos avances se deben a los pasos previos en educación. Desde el Ministerio TIC, llegamos a esa Colombia que no ha visto tecnología, entregando conectividad, dispositivos y una mirada a un ecosistema diferente para desarrollar habilidades. Ahí, la colaboración con empresas como Google es clave: la solidaridad entre sector público y privado es productiva para quienes más lo necesitan. Hoy quiero agradecerles porque Colombia si necesita educarse en las nuevas tecnologías para tener un mejor futuro”

Por otra parte, Linda Patiño, gerente de comunicaciones de Google, explicó que estas becas permiten a los ciudadanos acceder a programas y cursos certificados para que puedan crecer laboralmente, los únicos requisitos son ser mayor de edad y tener un computador con conexión a internet.

Estas nuevas becas aparecen tras los resultados positivos del programa. Así lo explicó la gerente de Comunicaciones de Google: “Hemos visto a nivel global de este programa que hay una gran acogida no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Desde 2022 llevamos más de 88 mil personas que han egresado, de las cuales un 70% reportan una mejoría en su nivel laboral y una mejoría haciendo un nuevo trabajo, uno mejor u hasta han obtenido ascensos”

Asimismo, explicó que las personas que pueden pagar por estos cursos tienen la oportunidad de desarrollarlos en Coursera y obtener el certificado. “Hacer estos cursos con o sin beca tiene una gran ventaja y es que en cuatro o seis meses te habilita profesionalmente y te certifica a nombre de Google. Ahí los colombianos pueden participar en cualquier tipo de convocatoria de trabajo”

Finalmente, Patiño comentó que Colnodo, que es una ONG aliada, se encarga de identificar a las personas que son beneficiarias y de hacer un servicio de acompañamiento, para que las personas completen los cursos y aprovechen las becas. “En este caso, si la ONG detecta en los primeros 30 días que el estudiante no ha realizado un ingreso en la plataforma, se hace un proceso de seguimiento para entender qué puede ser, y tratar de que la persona no pierda su beca. Pero si definitivamente la persona no lo está utilizando, las becas son otorgadas a un nuevo cupo”

Para postularse a las becas, los colombianos deberán completar el siguiente formulario.