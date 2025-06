Anuncian acciones legales para que Iglesia Católica cumpla con sentencia de la Corte Constitucional

Tunja

Sorpresivamente durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Milagro de Tunja el pasado primero de junio, el arzobispo, Gabriel Ángel Villa hizo una férrea defensa del debido proceso y la presunción de inocencia de los miembros de la Iglesia Católica ante un fallo de la Corte Constitucional que ordena desclasificar información sobre casos de pederastia en Colombia.

Monseñor, Villa calificó la orden del alto tribunal como “una absurdidad jurídica”.

Ante estos reclamos y señalamientos a la decisión de la Corte Constitucional el periodista, Juan Pablo Barrientos anunció acciones legales.

“Claramente el arzobispo de Tunja y vicepresidente de la Conferencia Episcopal está muy asustado. Están nerviosos porque ellos saben que en el archivo secreto de toda la iglesia católica colombiana protegen más de 5000 sacerdotes violadores”.

Dijo el periodista que están esperando más del 80% de la información requerida.

“En estos momentos. Miguel Ángel y yo ya, haciendo referencia a su colega, Miguel Ángel Estupiñán, hemos revelado el 13% del archivo secreto y con ese 13% ya hemos revelado más de 600 casos. La decisión de la corte es obligar a la Iglesia Católica a entregar el 87% restante de la información”.

Aseguró Barrientos que serían más de 5000 casos de pederastia.

“Estamos hablando de más de 5000 casos de curas que han abusado de niños, niñas y adolescentes y claramente el señor arzobispo está muy asustado, está muy nervioso porque él sabe que, al abrir ese archivo secreto, tendrá que entregar los nombres de sacerdotes que no solo de él, sino todos los anteriores arzobispos de Tunja y todos los obispos del país han protegido por décadas”.

Anunció las acciones que adelantarán si no se cumple la sentencia.

“No me extraña esa actitud, pero la sentencia se tiene que cumplir aquí no hay ninguna discusión, ellos dicen que le van a escribir a la corte o que van a hablar con la corte. Aquí no hay nada que hablar ni nada que escribir. Una sentencia de la Corte Constitucional, que es una corte de cierre, se cumple o se cumple y nosotros exigiremos a las autoridades que hagan cumplir esa sentencia, de lo contrario, interpondremos incidentes de desacato para que las cumplan, y si no, pues que se ordene el arresto y se sancionen a estos obispos que claramente están insinuando que van a desobedecer una orden de la Corte Constitucional”.

Recordemos que, la Iglesia católica deberá desclasificar la información de la que dispone sobre los casos de pederastia en Colombia. La Corte Constitucional les dio la razón a los periodistas, Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán que interpusieron tutelas contra varias diócesis y comunidades religiosas en todo el país para que les fueran entregados en su totalidad los archivos en los que reposan las denuncias de abuso sexual infantil.