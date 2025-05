Alarma en Risaralda por producto con efectos alucinógenos; Invima lanzó la alerta en el territorio

El Invima ha lanzado una alerta por un producto dulce que se está vendiendo en el territorio, el cual no tiene permiso para ser comercializado en Colombia y que, al parecer, uno de sus ingredientes es un alucinógeno.

En Risaralda, esta advertencia la dieron a conocer desde el municipio de Dosquebradas donde están alertando del chocolate ‘Trippy Truffles the luck´s pieces’, el cual ya se podría estar comercializando en diferentes puntos de la región.

Mary Sulay Osorio, referente del programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Salud de Dosquebradas, expresó que ya se están preparando operativos para diferentes establecimientos y así identificar si este producto ya llegó al municipio industrial.

“Se trata de las barras de chocolate funcional ‘Trippy Truffles the luck´s pieces’, las cuales no cuentan con la autorización del Invima para ser vendidas en el territorio nacional. De acuerdo con la alerta sanitaria número 141-2025, emitida en el territorio nacional, este producto incumple varias normativas, entre ellas, la publicación en sus empaques de información ambigua, falsa o que puede inducir al engaño, además de no declarar la procedencia de sus verdaderos fabricantes”, explicó Mary Sulay

Este producto es promocionado en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y sitios web, como alimento que contiene psilocibina, una sustancia asociada a efectos alucinógenos y que afecta la actividad cerebral, causa náuseas, vómitos, debilidad muscular, somnolencia, y falta de coordinación, agregó la funcionaria al citar el documento del Invima