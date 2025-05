Educación, inclusión, oportunidades y participación; día de la Afrocolombianidad en Armenia

Armenia

Educación, respeto, participación y oportunidades, reflexiones en día de la Afrocolombianidad en Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio hablamos del día de la Afrocolombianidad que fue declarado por el Congreso de la República el 21 de mayo como una fecha para reivindicación de los derechos en nuestro país y por eso hemos invitado al concejal de Armenia Richard Alexis Gutiérrez sobre esta población en la ciudad.

¿Cuáles son las oportunidades que se tienen para la reivindicación de derechos de la población afrocolombiana?

Lo más importante ha sido la participación, la inclusión y sobre todo en la educación, es lo que siempre se ha perseguido para que nuestros niños con la comunidad educativa desde ahí se empiece precisamente el respeto, la inclusión y lo más importante, lo que tiene que ver con la aceptación de toda nuestra gente, nuestra comunidad que ha hecho un aporte tan importante en la construcción del país.

Oportunidades para la población Afro

Y lógicamente las oportunidades, se necesitan oportunidades para que toda esta población, todas estas minorías tengamos acceso no solamente a los espacios de poder decisivo en nuestro país, sino precisamente aportar más desde lo académico desde lo empresarial, aquí lo que se trata es más que todo inclusión y oportunidades.

¿Qué ha significado llegar a la curul en el concejo?

Bueno, la oportunidad es esa, lógicamente a mí la gente de Armenia es la que me da la oportunidad y en el caso mío nosotros éramos siempre minoría, digamos, en el colegio y todo, en la familia, en el caso personal, mi mamá, por ejemplo, pertenece digamos o sea, es mestiza, o más bien blanca, como le dirían acá, mi papá es negro, pero yo siempre he tenido la identidad, digamos, por el tema afro y logramos por primera vez en 13 años lograr la política pública afro, que es la que ha permitido lógicamente generar unos espacios, pero como todo en nuestro país, siempre es un proceso lento, pero en lo personal, yo nunca he tenido ni problemas de racismo ni nada de estas cosas, pero sí he sido testigo de otros casos, que la verdad que siempre se invita a la reflexión.

Concejal Richard Alexis Gutiérrez. Foto: Cortesía Concejo de Armenia Ampliar

¿Ha conocido casos de discriminación?

Sí, claro, mira qué pues no más esta semana lo que pasó en Cali, por ejemplo, de que un guarda fue víctima precisamente de discriminación. Aquí en el Quindío, para no ir muy lejos, hemos recibido quejas, acuérdese también con el niño fijado que se suicida, donde también dice que es que fue discriminado y todas esas cosas que lo llevaron a tomar esa decisión. Entonces, la verdad que son mentalidades de diferentes personas, pero que se han visto casos, lo único que se ven. Pero es una teoría que hemos manejado. Muchas personas dicen que no ocurre en Colombia, incluso ahí está donde el etnoracismo también cuando las mismas comunidades discriminan a su propia gente.

Entonces, pero aquí, yo en persona no soy testigo en ningún caso, pero sí me ha tocado ver en varias oportunidades donde funcionarios de pronto han tomado actitudes contra personas de esta comunidad y que lógicamente se ha tomado medidas para que esto se repita.

La importancia de la educación

Yo tengo un ejemplo de unos amigos míos muy queridos de aquí de Armenia que nosotros desde primaria estudiamos juntos y yo analizaba un caso que es de los Zuluaga y yo y verdad que nunca a mí me dijeron negro y yo decía a esos muchachos, “Venga, y estos y el papá precisamente ellos residen en los Estados Unidos y siempre me llamó eso la atención, pero ya cuando ya estaba grande como se dice, que nunca me dijeron negro, siempre me llamaron por mi nombre, siempre fue así, a pesar de que eso lo a mí no me ofende.

Pero hay personas que sí lo como con un tonito de una manera como buscando ofender. ¿Y por qué es en la educación? Porque si usted les enseña a sus hijos el respeto a las personas, el respeto a la diferencia y todo, es como nos enseñan en nuestra casa, es como nos enseñan en nuestra casa.

festival intercultural “Reafirmando Nuestras Raíces”, Día de la Afrocolombianidad, en la institución educativa Bosques de Pinares, sede Simón Rodríguez. Foto: Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

Porque yo soy crítico, por ejemplo, cuando nos hablan del famoso lenguaje inclusivo, los respetos, que los las les lis, todo ese tipo de cosas, pero cuando estamos usted dice, “aguas negras, la vio negra”, es un caso donde yo digo que eso, es más, el avión es más que trabajar esta parte, que con todo respeto cuando nos hablamos que los les y lis, que es lo que yo siempre he dicho pues de una manera personal.

Pero la verdad es que sí es importante la educación para la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para para que cada uno de nosotros respetemos las diferencias, porque si usted le enseñan a respetar, usted va a respetar.

Apoyo a la población

El concejal Richard Alexis Gutiérrez hoy en el día de la Afrocolombianidad, el espacio que se han abierto no solamente como en el suyo, en el tema político, sino también hoy en las manifestaciones deportivas, artísticas, culturales, que también ya hay una apertura para esa población. Claro, vuelve y juega la oportunidad, la oportunidad lo más importante y muchas veces el reconocimiento y el apoyo nuestro.

Es lo que uno criticaba a la gente acá que algunas personas, digamos, yo a mí me apoya la gente de Armenia. A mí la comunidad es, como tal, de Armenia, una gran mayoría no lo hizo, pero a mí me apoya la gente de Armenia. Y muchas veces uno le decía eso, que hay personas que prefieren no apoyar o algo, si no están buscando siempre un beneficio propio.

Las mismas poblaciones o comunidades se cierran tanto que hasta ellas mismas se excluyen. ¿Usted también lo ha evidenciado?

Sí, claro, uno ve muchas veces que cuando ven que alguien está queriendo salir o se o se burlan o dicen, “No, este quiere llegar por allá.” En los personales y le doy gracias a Dios primero que todo, yo tengo una prima hermana que es la primer afro latina que se graduó en Harvard. Y para muchas personas cuando ella dijo que se iba para allá, les parecía un chiste. O le decían, “No, esta está loca, ¿de dónde se le va ocurrir que eso va a pasar y lo logró.” Y fuera que no hablaba el idioma, pero luego aprende a hablar el inglés, luego se mete a una universidad tan prestigiosa como esta y vea que tiene la oportunidad y logra ser ahorita un referente, incluso ahorita está trabajando con Naciones Unidas.

Entonces yo digo que lo que tenemos que hacer es dejar ese temor, ese miedo y avanzar y siempre pensando en el pro de la comunidad, en el pro de ayudar a los demás y también de servirle referente a las nuevas generaciones para que ellos también vean que es capaz.

Llamado

La invitación que yo hago es a la reflexión que ante Dios somos iguales todos, ante la ley también y lo más importante es darles la oportunidad a las personas, no importa si son negras, blancas, amarillas, indígenas, sino darnos la oportunidad para entre todos construir un mejor país y una mejor sociedad.