Duras críticas de la vicepresidenta Francia Márquez al Gobierno Petro, por la practica del racismo

Trabas, racismo y patriarcado, denunció en Cali la vicepresidenta Francia Márquez, para materializar sus proyectos en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La vicepresidenta Francia Márquez, quien lidera en Cali la Cumbre “Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes”, aseguro que no es fácil gobernar un país que tiene un estado racial.

“No es fácil gobernar un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños, pero he tenido muchas trabas para materializarlos (…) ha sido sin garantías económicas ni presupuestos asignados a la vicepresidencia para hacer el trabajo, lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional”, dijo Francia Márquez.

La Vicepresidenta aseguró que incluso ha tenido que pedirle financiación a los alcaldes para realizar reuniones.

Precisamente, antes del inicio de la jornada, la vicepresidenta acompañó el reconocimiento que le hizo la Policía Metropolitana de Cali al agente de tránsito José Félix Angulo Cabezas, víctima de un acto de racismo y discriminación en días pasados.

“Hoy todavía seguimos viviendo los daños y las consecuencias de ese legado que nos ha dejado el sistema esclavista del pasado y que se expresa en ese racismo estructural que se sigue manifestado con agresiones, con violencia, que asesina, que mata”, dijo.

De otra parte, Francia Márquez, rechazó la violenta agresión por parte de policías en España a una familia colombiana oriunda del municipio de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.

Reveló que ante el gobierno de España protestó por el ataque xenófo a esta familia residente en Valencia, España.

Al instalar este miércoles en Cali el foro “Impulsando la Justicia Económica de los Pueblos y las Personas Afrodescendientes”, realizado en el marco del Día Nacional de la Afrocolombianidad y los 174 años de la Abolición Legal de la Esclavización en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez, propuso la creación de un Foro o Federación Empresarial Afrocolombiana, para que desde ahí “se puedan abrir puertas y generar oportunidades, a través, por ejemplo, de la creación de plataformas para ofrecer los productos y servicios que hace nuestra gente”.

“Esa es una manera de fortalecer la justicia para nuestro pueblo, porque cada empresa que se crea en un territorio representa empleo y oportunidades de desarrollo económico y social. Y ello es camino hacia la justicia restaurativa, la justicia étnico-racial y la justicia de género”, agregó la alta mandataria.

Para Márquez Mina, la justicia económica es lo que le va a permitir a las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, avanzar en la restauración de su dignidad, que ha estado pisoteada históricamente pese a que hubo una ley que abolió la esclavitud.

“La sociedad no piensa en las economías de la gente afrodescendiente. No nos enseñaron a pensar en la economía como algo propio, y nos han dejado expuestos a las economías de la muerte. Por eso este foro es tan necesario: es un paso más del reconocimiento de nuestra resistencia colectiva y de nuestros aportes para lograr una justicia económica que restaure nuestra dignidad”, señaló.