Petro volverá a presentar consulta popular: ahora incluirá pregunta sobre precios de medicamentos

PEKIN (CHINA), 14/05/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (c) durante una alocución este jueves, desde China. Petro pidió al Senado "poner de nuevo en votación la consulta popular" sobre la reforma laboral, que esa corporación hundió, e instó a las organizaciones sociales a reunirse "en cabildo abierto en todos los municipios" del país. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Colombia

Luego del fracaso en el Congreso de la primera consulta popular impulsada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar la iniciativa, esta vez con una nueva pregunta relacionada con el sistema de salud y el precio de los medicamentos.

Según explicó el mandatario, su intención es que los colombianos puedan pronunciarse sobre si están de acuerdo con que el Estado baje el precio de los medicamentos esenciales, los produzca y los adquiera directamente, como parte de una estrategia para garantizar el acceso universal a tratamientos para enfermedades comunes y de alto impacto en la salud pública.

“La consulta va con las mismas preguntas que ya presentamos, pero ahora le sumaremos una más, que llegue al corazón del problema: el acceso a medicamentos esenciales sin especulación”, afirmó Petro.

“Se dieron cuenta que metieron las de caminar de manera horrorosa en la historia de Colombia”, aseguró el presidente al ratificar que este lunes presentará nuevamente la consulta popular al congreso.



“Queremos que se debata, pero no permitimos que el pueblo se duerma, no caiga… pic.twitter.com/5j2o20Inap — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 16, 2025

El anuncio se da apenas horas después del hundimiento de la primera consulta en el Senado, donde la iniciativa fue rechazada por 49 votos frente a 47. Pese a esto, el mandatario insiste en que hubo “fraude” durante la sesión, al considerar que se impidió votar a varios senadores y que el proceso no fue transparente.

“Nosotros creemos que no fue hundida. Lo que hubo fue fraude. 49 votos no son mayoría y no dejaron votar a quienes estaban presentes. Usaron el voto de un convicto como símbolo del engaño”, dijo Petro.

La propuesta inicial contemplaba 12 preguntas enfocadas en derechos laborales, incluyendo el fin de la tercerización, el acceso a créditos para microempresarios, recargos dominicales y estabilidad laboral.