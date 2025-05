Martha Peralta dijo que es falso que estuviera en un salón de belleza durante la Consulta Popular

Luego de una afirmación realizada en otro medio de comunicación en la que aseguraron que la senadora Martha Peralta se encontraba en un salón de belleza mientras se realizaba la votación para la consulta popular del gobierno, la senadora aclaró que no se encontraba en el recinto por estar atendiendo un problema médico.

“Aquí no pueden decir que no alcancé a votar, que no alcancé a llegar al recinto porque estaba en un salón de belleza. No, señores, eso es ruin, eso es machista, eso es bajo.

La Senadora afirmó que le aviso al Secretario del Senado, Diego Alejandro González, que iba a salir de la sala.

“Yo al secretario le había dejado la constancia de mi retiro al recinto y en tres minutos no alcancé a llegar a votar”, agregó.

Además, señaló que ha radicado una tutela para que le ordene a la mesa directiva reabrir la votación de ayer, para que sean respetados sus derechos.

“Aquí no se puede poner en tela de juicio mi lealtad con este proyecto político, mi lealtad con el presidente de la República y mi lealtad con la gente”, dijo la senadora.