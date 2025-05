Radican tutelas y proposiciones para intentar reversar la votación de la Consulta Popular en Senado

Congreso

Un día después de que el Senado de la República le dijera que No a la Consulta Popular que presentó el Gobierno Petro, los senadores Fabián Díaz y Martha Peralta interpusieron una acción de tutela para pedir que este proceso sea suspendido y, por una aparente violación a sus derechos políticos, se repita la votación.

“Hemos tomado todas las acciones legales necesarias para la defensa de mis derechos fundamentales, al voto como congresista, al debido proceso en el trámite legislativo, a la participación política. No hubo garantías en la votación, hubo un fraude por parte de la mesa directiva, que todo estaba amañado porque tenían claro que no iban a proteger los derechos de los trabajadores”, afirmó la senadora Martha Peralta, quien no alcanzó a votar porque se había ausentado y el registro se cerró en poco menos de tres minutos.

También se está preparando en el legislativo una proposición para solicitar lo propio a la mesa directiva. La han firmado cerca de 10 parlamentarios, pero se espera obtener el apoyo de más. El senador Fabián Díaz dijo que la presentan debido a “las diferentes irregularidades y la falta de garantías que se presentaron en la votación, como el hecho de que Efraín Cepeda tan solo dejara abierto el registro de votación por menos de tres minutos, así como los cambios de intención de voto que se dieron una vez cerrado el registro de votación”.

Por otra parte, el senador León Fredy Muñoz también radicó una acción de tutela, argumentando que “aquí se violó la Constitución y la Ley Quinta, el debido proceso, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la participación política de la ciudadanía. Se le negó la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas fueran a las urnas. La imparcialidad. El presidente del Senado fue totalmente parcializado y esa no es la función de él. Él tiene que brindarnos las garantías. Levantó la sesión inmediato y no se había pasado sino dos minutos y once segundos, cuando la norma dice que es media hora para que puedan todos ir a votar”.

Posteriormente se confirmó también que la senadora María José Pizarro presentó la solicitud solicitud formal ante la Mesa Directiva del Senado “para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación (…) la Secretaría debe certificar si tuvo conocimiento de las distintas apelaciones y solicitudes de reapertura de la votación que se realizaron en ese mismo momento y que quedaron grabadas en distintos medios“.

La bancada de gobierno e inclusive representantes del ejecutivo han dicho que acudirán a todas las instancias legales posibles, incluso las internacionales, para dejar en evidencia lo que consideran fue un “fraude” al momento de realizarse esta votación y hundimiento de la Consulta Popular.