Hacer pausas activas, llamado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el plan retorno, Quindío

Armenia

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial llamaron la atención de los conductores para que en el plan retorno realicen pausas activas en sus recorridos, ya que los micro sueños pueden provocar siniestros y tragedias en las vías.

La directora del Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV Darly Dávila lideró en esta semana la estrategia de puntos seguros en la vía La Línea en el Quindío, una de las carreteras con más alto índice de accidentalidad del país.

La funcionaria reiteró el llamado a los conductores a revisar sus vehículos antes de iniciar sus recorridos y así se expresó “Vamos a salir a un largo a un viaje largo, pues revisemos nuestro vehículo, por ser nuevo no significa que no vaya a tener ninguna falla. Revisemos la presión de las llantas y no solamente eso, sino bajemos la velocidad. Téngalo por seguro que creemos o estamos confiados en que, si en algún momento hemos superado los límites de velocidad y no nos ha pasado nada, podemos volver a hacerlo. De verdad es que la velocidad mata, entonces, instamos a que disminuyamos la velocidad”

Pausas activas en su recorrido

Hagamos pausas, yo sé que tenemos de pronto ese anhelo de llegar a nuestro destino, pero hagamos estas pausas activas cada vez que tengamos la oportunidad y así también cambiamos el entorno, no nos damos cuenta de que los micro sueños también matan, que no es algo muy recurrente especialmente en Colombia porque nuestras vidas no son de forma verticales como para que tengamos con regularidad temas de sueño, pero sin embargo esto se puede dar, entonces, pausas activas, bajemos la velocidad, revisemos nuestro vehículo antes de salir y regresarnos a nuestro a nuestra casa nuevamente sin problema.

En el Quindío, la Policía de Tránsito, la Octava Brigada del Ejército y las demás autoridades tienen planes especiales en este plan retorno para que los viajeros puedan regresar a sus lugares de origen sin ningún problema.