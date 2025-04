Quindío, uno de los departamentos de mayor siniestralidad vial: ANSV implementa Puntos Seguros

Armenia

Tres accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en las vías departamentales y nacionales del Quindío que dejaron 4 personas heridas

Uno de los siniestros más graves se presentó en la vía la línea donde el conductor de un tracto camión se salvó milagrosamente de morir luego de que al perder el control del automotor se salió de la carretera y cayó a un abismo en el descenso del alto de la línea hacia Calarcá.

El otro aparatoso siniestro vial se registró en autopistas del café en la vía Pereira Armenia antes del peaje donde un vehículo particular terminó con las llantas para arriba, tres personas resultaron heridas

Y el tercer accidente fue reportado en la vía que comunica a los municipios de Quimbaya y Montenegro donde el conductor de un carro particular choca contra un barranco.

Puntos Seguros, Agencia de Seguridad Vial

Precisamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto con el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte lideró en la vía la línea la estrategia puntos seguros uno de los sitios con mayor siniestralidad vial en Colombia

La directora del Observatorio de Seguridad Vial de la ANSV Darly Dávila indicó que Quindío es uno de los departamentos de mayor siniestralidad. El año pasado se reportaron 117 víctimas fatales. En la actualidad por lo pronto tenemos 17 víctimas fatales.

Y agregó “nosotros ya queremos dejar de contar cifras, queremos es seguir incentivando que disminuya la velocidad, que hagamos uso adecuado de todos los elementos de protección, no solamente si vamos en un vehículo, sino también si vamos en una motocicleta, no tener que esperar a que haya un agente de tránsito, una policía de carreteras para que yo haga uso del casco para que yo haga uso de los elementos de reflectivos que permitan a otros conductores ver, no tiene que ser de noche, puedo usarlos también de día porque cuando hay neblina, porque cuando hay lluvia puedo ser más visible ante otros.

Y añadió “Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es de que Quimbaya es uno de los sitios que hoy en día es muy visitado, especialmente este tipo también de visitas lo que ha hecho es que aumente la siniestralidad en este sitio, es decir, casi que de pasar desde el año 2023 de 3 a 18 víctimas fatales en el 2024 que eso es monumental este gran aumento de la siniestralidad.

Pico y placa en Armenia en Semana Santa

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informa que durante la Semana Santa el pico y placa para vehículos particulares y tipo taxi continuarán operando con normalidad, conforme a la reglamentación vigente.

Para los vehículos particulares, la medida solo aplicará durante los días hábiles: lunes, martes y miércoles. Los días festivos (jueves y viernes santos), no tendrá vigencia.

Los viajeros y personas que visitan la ciudad y pagan el peaje podrán transitar sin restricción de pico y placa en Armenia durante las 72 horas siguientes al pago. Esta excepción aplica únicamente para vehículos matriculados fuera del departamento del Quindío.