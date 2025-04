Se liquidará la empresa Servicio Aéreo de Boyacá por falta de apoyo en el departamento

Su principal servicio no eran los vuelos chárter, sino la asesoría y operación del aeropuerto de Paipa. Foto | Instagram @aeroboyaca

Paipa

El capitán Juan José Navia anunció a través de redes sociales que, después de 18 años, se liquidará Servicio Aéreo de Boyacá, por la falta de apoyo institucional y empresarial, para que el proyecto tuviese liquidez y sostenibilidad. Brindaba servicios de asesoría, de aeropuerto y de parqueo de aeronaves; los vuelos charter fueron limitados.

En entrevista con Caracol Radio, explicó que Servicio Aéreo de Boyacá nació con una gran ilusión, una gran esperanza: «empezar negocios en Colombia, definitivamente requiere tener una muy buena idea y un capital importante, pero en el país realmente no sé qué pasa con el tema de capitales, se habla de grandes inversiones, se habla de todo, pero no existe una ayuda. En ese orden de ideas, pues uno asume con capital propio, sacar una empresa adelante, le mostramos al departamento de Boyacá lo que podemos hacer, tenemos aeropuertos que solamente necesitamos levantarlos, ya levantamos dos de ellos, comenzamos a hacer toda esta gestión y mostramos que se puede gracias al esfuerzo, pero no fue suficiente».

Dijo el capitán Navia que gracias al vuelo de los empresarios que se hizo en su momento, se conectó para atraer aerolíneas e inversión de las empresas aéreas que decidieran volar en el departamento y lograron mostrar que Boyacá sí puede volar. «Esa es una de las pequeñas satisfacciones que deja Servicio Aéreo de Boyacá: que recuperamos la aviación del departamento. Infortunadamente esto será una gran anécdota que tendré para mi vida, que en algún momento en algunas charlas compartiré».

Aseguró que de los sectores políticos, empezando por el que encabeza el gobernador Carlos Amaya, siempre se acercaron a él y que todo era felicidad, se montaba uno de los funcionarios del mandatario a hacer los vuelos de prueba a El Espino, a Bucaramanga, «y yo ingenuamente vi eso como como unos posibles aliados. Después de un tiempo vemos que de forma independiente ya están hablando con EasyFly (en ese momento, antes de ser Clic), Satena, hacen las reuniones y ya dejan de lado Servicio Aéreo de Boyacá. Ahí comenzamos a ver que la empresa les sirvió a ellos para mostrar algún tema político y de gestión, pero los que realmente sabemos de aviación quedamos de lado. Eso también al final se demostró y que fue un rotundo fracaso».

También indicó que le pasó un derecho de petición a la Gobernación de Boyacá y nunca lo respondieron en los términos de ley; que pasaron cartas a la Secretaría General y tampoco obtuvieron respuesta, «entonces ya Servicio Aéreo de Boyacá, para ellos, cumplió el ciclo que realmente requerían. Ellos son independientes, ya ellos manejan la aviación, incluso están hablando de la pista de Muzo sin ninguna asesoría. Finalmente pues también entramos en un declive, porque en Proboyacá, por ejemplo, la persona encargada, nunca contestó».

Mencionó al asesor de la Gobernación de Boyacá, Alejandro Mejía, a quien se le pidió que los contrataran y les ayudaran para que la empresa siguiera adelante, pero solo recibieron excusas y les dijeron que no era posible. «Entonces, prácticamente nuestro trabajo se volvió algo gratis (...) fue un sector político que realmente nos utilizó, esa es la realidad, nos utilizó».

El gobernador Carlos Amaya siempre usa helicópteros y usa la aviación para poderse desplazar en el departamento. «Entonces yo digo, ¿a quién le duele en el departamento que Servicio Aéreo Boyacá sea la empresa que gestione y ayude a hacer todo ese tipo de cosas? El señor Amaya hace un tiempo tuvo casi un accidente, no terminó en accidente porque el piloto es muy bueno, pero usted revisa el historial y hay un reporte de una emergencia de un helicóptero. ¿Por qué les duele tanto en la Gobernación que una empresa con personal licenciado por Aeronáutica Civil se encargue de los asuntos aéreos del departamento, donde se haga una auditoría a los helicópteros, los certificados de los aviones, certificar navegabilidad? ¿Por qué le duele tanto a la Gobernación de Boyacá contratar a una empresa como Servicio Aéreo de Boyacá? Es completamente inaudito», expresó Juan José Navia.

Por eso, enfatiza que el sector político solamente se acercó a ellos para ver una idea y así comenzar a manejarla. Que el claro ejemplo fue la feria aeronáutica, donde solamente llegaron dos aeronaves y el resto solamente fueron aviones pequeños tipo ultralivianos, aeromodelos y según el capitán Navia fue un fracaso porque no se hizo con quienes saben de aviación.

¿Y qué pasa con los municipios en los que operaba Servicio Aéreo de Boyacá? Dice el capitán, dependerán del piloto que conozca cómo llegar y si existe información aeronáutica, que era la que brindaba esta empresa.

¿Pero aún hay posibilidades de salvar la empresa si se llegara a presentar un respaldo institucional o financiero en el corto plazo? Esto depende de alguien que quiera comprar al Servicio Aéreo de Boyacá, «pero es que a nadie, absolutamente nadie, quiere correr una experiencia donde apoyemos las empresas, entonces no se puede uno quedar esperando, incrementando las deudas sin que llegue ese empresario y eso es lo que no nos deja continuar. Sin duda hay oportunidad de salvarlo, pero dependemos de una real voluntad», concluyó.