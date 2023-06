AeroBoyacá pide apoyo. Tienen certificación de Aerocivil pero no hay capacidad para operar

Tunja

El capitán, Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá le contó a Caracol Radio las dificultades por las que atraviesa esta empresa del departamento.

Dijo que, “nos tocó dejar a un lado la certificación ante la Aeronáutica Civil, ya contábamos con un inversionista privado, pero por la pandemia nos tocó dejar a un lado el proceso aunque continuamos con el servicio en tierra, parquear los aviones, trasladar las maletas, toda la logística que tiene el aeropuerto, pero está retenida en la Aerocivil por una sencilla razón, “no tenemos capacidad financiera”, se quejó.

Pidió apoyo de la empresa privada para avanzar en este proceso. “El llamado que se hizo a todos nuestros dirigentes no es buscando dinero, ni más faltaba, conocemos el valor y lo delicado que son los recursos públicos y no es la filosofía de AeroBoyacá, pero si es importante buscar con todas estas conexiones que los empresarios de Boyacá tomen parte de esta empresa, estamos seguros que va a tener el talante de Acerías Paz del Río, la Lotería”.

Recordó que, “es una empresa que brinda la oportunidad al boyacense para desarrollarse en una carrera profesional en la parte de aeropuertos, las personas que quieran hacer las prácticas de las universidades, los aeropuertos son una infinidad de cosas que nos permitan empezar a progresar pero no tenemos capacidad económica, no tenemos esa ayuda de los empresarios, de los dirigentes que convoquen a fortalecer sus empresas”.

El Servicio Aéreo de Boyacá, AeroBoyacá logró la certificación, pero no hay con qué operar, se quejó el capitán Navia. “Nos estamos moviendo por toda Colombia, hablando con empresarios, con los que conocen del negocio para que todo este esfuerzo que hicimos durante más de siete años no se nos vaya a quedar en el aire”.

Recordó el director del Servicio Aéreo de Boyacá que, “vamos a invitar a que rodeemos nuestros aeropuertos, estamos hablando de siete aeropuertos que generan por poquito 300 empleos por cada municipio”.

Qué significa la certificación a AeroBoyacá

El capitán, Juan José Navia dijo que, “es una gran satisfacción para el departamento porque ya nuestros aeropuertos tienen visibilidad, hace un tiempo no teníamos la certificación ahora se puede ver a la gente participando en la operación del aeropuerto, coordinar el transporte”.

En Paipa está la oficina principal y se está preguntando mucho a nivel internacional por más aeropuertos a donde pueden llegar los turistas.

El Servicio Aéreo de Boyacá, aseguró el capitán Navia, “tomó una responsabilidad con los aeropuertos, nosotros sabemos cómo orientar y cómo abrir los aeropuertos pero necesitamos mucho la gestión que hacen los alcaldes en el caso de cinco de los siete aeropuertos, recordemos que Tunja y Paipa son de la Aeronáutica Civil, eso para nosotros es de gran satisfacción saber que ya hay una empresa de Boyacá que representa a los aeropuertos del departamento”.

En qué va la operación aérea de Paipa que cumple un año

El balance del primer año es bueno, hay cosas que yo le digo a nuestros dirigentes que es necesario impulsar, reiteró. “Desafortunadamente, nos llegó la ruta aérea y nos quedamos ahí”.

Sugirió que la alcaldía tiene que ser más protagonista en la consolidación del aeropuerto. “Las alcaldías hacen convenios con la Aeronáutica Civil para administrar la parte del lado tierra de la terminal y la Aerocivil sigue administrando el lado aire que es la plataforma de la pista, porque el aeropuerto Juan José Rondón tiene una capacidad muy reducida de operación, nos quedamos con el tema de la reja y solo entran las personas que van a viajar, usted va a un aeropuerto y encuentra cafeterías, tiendas, regalos y en Boyacá eso nos sobra, era para que el aeropuerto tuviera todo esto y no es así”.

“En AeroBoyacá estuvimos gestionando con algunas empresas y solo nosotros estuvimos empujando esa oportunidad, nos conformamos con una línea, con tres velos comerciales y ahora queda uno nada más y eso que han reducido la capacidad de frecuencia”, advirtió.

La ruta de la aerolínea Aesyfly podría estar en riesgo. “Si no cuidamos eso, si no usamos más el servicio, si no ponemos los aeropuertos en el punto máximo que lo permita, vamos a empezar a ver una operación cada vez más reducida”.

“En los programas de Easyfly, uno se da cuenta que ellos exploran por todo Colombia operaciones aéreas, si ellos descubren más capacidad y más operación en otras regiones del país y ven que está dando resultado muy seguramente les toca quitar de un lado para llevar a otro lado. Entonces, en Boyacá tenemos que cuidar lo que tenemos, incrementar lo que tenemos”, pidió el capitán Navia.