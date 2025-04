El gobernador del Quindío evidenció la preocupación por la crisis del sector salud

Armenia

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis resaltó que es muy preocupante el panorama actual respecto a las dificultades en entrega de medicamentos y asignación de citas.

Fue enfático en afirmar que la intervención es del gobierno nacional puesto que es muy complejo el tema y a pesar de haber extendido oficios aún no han obtenido las respuestas.

Especificó que continuarán insistiendo puesto que es clave generar las soluciones oportunas y dignificar la atención de los usuarios de las diferentes EPS.

“Esto se lo he dicho a nuestro secretario. No es fácil, hoy el tema está muy preocupante. Las familias quindianas llegan a esos espacios y no tienen los medicamentos. De verdad que el tema nos preocupa muy neurálgicamente”, mencionó.

“Esto es a través más del gobierno nacional y aquí estamos de la mano primero de Dios y segundo haciendo un ejercicio que nos ha tocado muy difícil a nosotros los gobernantes con este gobierno que hoy nos ha afectado demasiado”, alertó.

Asociación quindiana de hospitales públicos

Ante la advertencia que realizó el gobierno nacional sobre que si no se aprueba la reforma a la salud podrían liquidar las EPS intervenidas, desde el departamento evidencian la preocupación porque la situación tendría a empeorar.

El presidente de la asociación quindiana de hospitales públicos, Juan David Arango reconoció que dicho anuncio enciende las alarmas puesto que la mayor inquietud surge por las deudas con la red pública de prestadores de salud del departamento.

Fue enfático en decir que al liquidar EPS se generaría la incertidumbre sobre lo que podría pasar en esa materia y cuentan con el retrovisor de lo que ha pasado en tiempo atrás con EPS como Caprecom, Medimas, Coomeva entre otras.

“Esto ya lo hemos vivido con liquidaciones de EPS que ya no se encuentran, todas esas EPS que fueron liquidadas en su momento y se han marchado con deudas de grandes cuantías a las instituciones de salud públicas del departamento. Esto sin duda alguna afectaría de una manera abismal a nuestras instituciones poniéndonos en unos riesgos financieros bastantes altos. Por lo anterior considero que debe ser muy bien evaluado el proceso de liquidación al momento que se tome esta decisión”, sostuvo.

Advirtió que lo anterior desencadenaría un riesgo financiero para el sector por lo que consideran la medida debe ser muy bien evaluada para lograr subsanar las carteras y que no se pierdan.

“Creo que es el panorama más delicado que hemos tenido y que da en este momento. Adicionalmente, pues el aseguramiento de nuestros usuarios debe ser velado y debe ser garantía de la superintendencia velar porque este aseguramiento continúe”, advirtió.

Añadió que continuarán como asociación trabajando por la atención humana y de calidad de los usuarios por eso esperan el gobierno nacional sea receptivo ante las advertencias.