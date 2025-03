Estamos viviendo una crisis humanitaria por el sistema de salud: Usuarios Nueva EPS en Quindío

Armenia

El presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el Quindío Roberto Acosta dijo que la situación actual de la salud es una crisis humanitaria porque están en riesgo la vida de los pacientes por la no entrega oportuna de medicamentos y la falta de cita con especialistas.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia Roberto Acosta presidente Asociación Usuarios de la Nueva EPS indicó ”la situación en la nueva EPS y las demás EPS y en todo el sistema es sumamente crítica, nunca antes en la existencia de la nueva EPS nos habíamos encontrado en esta situación tan crítica, donde no hay consulta medicina general, no hay consulta especialistas, los tiempos para las consultas son muy extensos, o sea, no hay una oportunidad rápida y además de eso no hay medicamentos, las farmacias como Audifarma cerraron los servicios a la nueva EPS porque la nueva EPS no paga.

Crisis de medicamentos crónica de una muerte anunciada

El vocero de los usuarios subrayó” esto era una crónica de una muerte anunciada. Porque cuando vino el agente interventor de la nueva EPS en noviembre del año pasado le presentamos una carta abierta donde señalábamos el problema con Audifarma y también le señalamos en la reunión que deberían contratar con otras empresas distribuidoras de medicamentos que no se casarán única y exclusivamente con Audifarma, sino que tuvieran otras empresas otras posibilidades, eso fue el 12 de noviembre, o sea, tenían tiempo suficiente para haber organizado las cosas. O sea, hay una improvisación, una falta de planificación, la cosa más tremenda.

Y agregó “Entonces, Audifarma toma la decisión porque no le pagan de retirarse de la nueva de la prestación del servicio a la nueva EPS y ellos no tenían ningún plan de contingencia. Eso ya había pasado en Calarcá.

En Calarcá se retiró Audifarma a raíz de que la Secretaría de Salud le cerró el local porque no cumplía con los requisitos exigidos para la habilitación. Entonces tomó la decisión de cerrar. Entonces por ahí que más derecho ellos ahí mismo cerraron y se fueron y quedamos en Calarcá sin medicamentos.

Entonces contrataron con Discolmets que era un problema gigantesco, porque era un local pequeñito para atender dos personas atendiendo y entonces eso era la congestión más tremenda. Todavía hay una gran congestión.

Eh el allí desarrollamos una serie de acciones incluso con el personero y se logró que consiguieran un nuevo local y también con la nueva EPS presionando a Discolmed para que consiguieran un nuevo local donde están instalados hoy en día, pero ellos ahí se necesita otro punto de distribución, ¿sí? Porque ahí no dan abasto.

Así así pongan ahí 10 personas, 15 personas a entregar medicamentos no dan abasto, deben de tener otro punto de distribución de medicamentos y no uno solo. Entonces, ese problema ya venía desde el año pasado y tuvieron tiempo suficiente.

Entonces nosotros le dijimos, “Diversifiquen estos operadores, no se casen con uno solo.” El señor hizo caso omiso y el nuevo que entró también, entonces mire la situación en cuando nos encontramos ahora.

Se está poniendo en juego la vida de los pacientes

Roberto Acosta puntualizó “hay noticias que uno queda aterrado. Por ejemplo, que hay yo no sé cuántos pacientes que necesitan eh insulina y no hay flujo de insulina. Entonces, la insulina es para pacientes ya insulinodependientes. ¿Qué significa eso? Que, si no se les aplica la insulina, les puede dar un coma diabético. ¿Sí? O sea, se puede morir o le puede dañar definitivamente los riñones o le puede provocar la amputación de un miembro, ¿sí? Entonces, es una cosa grave, ¿sí? Eso es gravísimo.

Y lo otro es que, por ejemplo, hay noticias que hay personas que dependen del tienen no tienen riñones. Entonces hay que hacerle la diálisis. Y si se pasa un día o más de un día sin hacerle la diálisis esa persona que corre el riesgo de morirse, el cuerpo se le intoxica. Entonces eso no es no es cualquier cosa, son mucha gente que se está muriendo prácticamente.

Crisis humanitaria

Entonces por eso nosotros, yo personalmente y en la nueva EPS que en la asociación de usuarios muchos amigos, estamos diciendo que esto es una crisis humanitaria porque hay personas que se están muriendo precisamente por no tener los medicamentos a tiempo, ¿sí? Y le dicen, “No, este medicamento no está, pero déjenos aquí el pendiente, nosotros se lo mandamos a la casa y nunca llega a la casa y si llega, llega tarde, ya cuando la persona se ha aliviado o no o la persona lo ha comprado.

Ha aumentado el gasto de bolsillo de medicamentos

Esto significa una cosa con todos estos de los pendientes, se ha aumentado el gasto de bolsillo. O sea, el hecho de que la gente tenga que ir a comprar a la droguería para poder continuar con su tratamiento,

Pongamos el caso de los medicamentos psiquiátricos, estos enfermos psiquiátricos se descompensan y en muchas partes han golpeado la mamá, a las hermanas, porque no tienen el suministro de los medicamentos. Entonces, esto es una crisis realmente humanitaria.

Privatizar la salud con pólizas de seguro

Otra cosa es que los que tienen dinero están haciendo comprando se la seguridad en salud privada. Entonces, ¿qué es lo que ha se ha logrado con esto? Privatizar más la salud. Porque ya la gente que tiene con qué no va a arriesgar sus vidas siguiendo en una en una EPS, van a medicina prepagada y consiguen pólizas de seguro y quien está recogiendo esa plata y esos negocios son esas aseguradoras, que venden pólizas de seguros para salud, que el que tiene con qué recurre a eso. Y mire que ha aumentado el gasto de bolsillo y estas acciones ha aumentado en la ganancia y la venta de seguros de las aseguradoras del tema privado lo que lo que significa que se ven estamos en un proceso de privatización de la salud.