SOS por prestación de servicio de sanidad en Quindío, un policía retirado solicitará la eutanasia

Armenia

No hay derecho en el Quindío, un policía retirado diagnosticado con parálisis solicitará que le apliquen la eutanasia porque no aguanta los dolores y la falta de atención oportuna de sanidad

Se trata de Jesús Antonio Tamayo que, desde su lecho de enfermo en su vivienda en el municipio de Calarcá, manifestó en video grabado por el veedor de sanidad, Carlos Arturo López indicó “me siento muy mal porque el dolor del cuerpo no me hallo, no me hallo, tengo mucha dificultad para levantarme y gritar y uno se puede hacer nada y quiero yo voltear solo para un lado y no puedo.

Entonces yo decidí mejor hablar con mis hijos y son mis hermanos para que me ayuden, para que me apliquen la eutanasia porque me siento muy muy aburrido con esta situación”

Carlos Arturo López, veedor de Sanidad

Es insólito este caso, el compañero Jesús tiene una silla rimax con un hueco ahí para tratar de hacer la necesidad ahí porque cómo lo mueve la señora, tiene una silla de ruedas obsoleta, la señora está enferma, se comen dos comiditas diarias, tienen hijos menores, uno de 17 años que, hombre, ayúdeme a que este caso a que el presidente se pronuncie el ministro de defensa y no dejemos morir este compañero.

Esos son los casos que me tocan a mí, ahora en el hospital, venga que me estoy muriendo, operación de corazón abierto y aquí me tienen cuatro o cinco días en una silla, venga Sargento López que mi esposo tiene cáncer, venga para acá y el malo el sargento López por denunciar las omisiones graves de un sistema de salud bárbaro que está condenando a la muerte al sufrimiento innecesario.

Yo le pido con todo el respeto que el presidente se apersone de este caso en particular y de todo lo que está pasando en el Quindío en todo el país con lo de la salud, sobre todo en la fuerza armada y de policía, porque no hay derecho que nosotros le entregamos todo a la patria terminemos así.

Yo le pido a la comunidad que se solidarice con nosotros, que este caso sea un emblema para que la gente no tenga que morir y pedir la eutanasia porque no les dan una silla a ruedas, porque no le dan el medicamento, porque no le dan las citas.

Gloria Mejía, esposa de expolicía fallecido

Con gran tristeza para exponer el caso también de mi esposo, pues me parece tan triste de que un héroe de la patria que gastó toda su juventud al servicio de la patria muriera en las condiciones que murió mi esposo, por la negligencia de la institución, porque duré más de 1 año luchando con la institución para que me lo me lo atendieran, para que, con un cáncer de piel en la cabeza, pero me decían que como era un cáncer de piel no tenía peligro de muerte.

Entonces por eso me dilataban las citas, me tocó sacarle biopsia particular. Luego cuando ya me le dieron por fin cita con un cirujano un año, más de un año luchando con esto. Por El cirujano plástico me dijo, “Es demasiado complicado, tiene demasiado peligro porque se demoraron demasiado para para autorizarle esta cirugía y ya creció demasiado.

Todo ese tiempo me tocó llevarlo de aquí con mis propios recursos, pagar carrera para llevarlo a Manizales. En Manizales todo el tiempo con mis propios recursos volteando, mi esposo quedó en la UCI, duró 15 días en la UCI y me llamaban todos los días.

Que cómo va su esposo, que cómo está, que qué necesita. Yo le digo, “Lo que necesito es plata, porque yo acá ¿Qué va a necesitar yo? Plata. Plata porque me tocó ya quedar conseguir una residencia dónde quedarme, pagaba 50 000 pesos diarios de la sola dormida y el 6 de diciembre falleció mi esposo y le dije yo, doctor, ¿por qué pasó? ¿Por qué se me complicó tanto? Dijo, “Pregúntale a la EPS.” Es decir, por la negligencia de la EPS, sanidad de Policía por el tiempo que se demoraron, entonces la cirugía fue demasiado complicada, luchamos, hicimos lo posible por salvar.” y ya y el 6 de diciembre falleció mi esposo.