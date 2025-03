Cadavid criticó a Richard Ríos: “Viniste a Barranquilla, pero el fútbol no lo trajiste... Espantoso”

La Selección Colombia volvió a fallar en las Eliminatorias sudamericanas, esta vez fue ante Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla. Aunque el equipo nacional ganaba tranquilamente previo al primer cuarto de hora, en dos errores defensivos terminó cediendo el empate final por 2-2.

Preocupante rendimiento de la Selección

Finalizado el partido, César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Liche Durán y Diego Rueda analizaron el flojo presente tricolor en un nuevo episodio de La Polémica de Caracol Radio.

Los panelistas coincidieron en que la derrota se dio por dos razones específicas: la terrible lectura del entrenador Néstor Lorenzo y el pobre rendimiento de algunos futbolistas sobre el terreno de juego.

Desacuerdo de Juan Felipe Cadavid con Néstor Lorenzo

Durante el debate, Juan Felipe Cadavid crítico la tardía toma de decisiones del técnico Lorenzo, argumentando que “no tiene la capacidad” de “leerlo rápido y cambiarlo”.

“Creo que es imposible que estemos todos equivocados y él no. La lectura que hace Lorenzo de los partidos es terrible. Si el partido se le va por las ramas, él no tiene la capacidad de leerlo rápido y cambiarlo”, sentenció.

Adicionalmente, cuestionó la labor que cumple Luis Amaranto Perea en el cuerpo técnico nacional: “¿El profesor Amaranto lo tiene de qué? Uno nunca lo ve allá, estuvo un tema de la revisión del gol, pero no sé si es que no lo deja, pero no puede ser un adorno. Debe ser un hombre que le clarifique a Lorenzo las cosas“.

Mediocampo despoblado y crítica a Richard Ríos

Por otro lado, Juan Felipe Cadavid sentenció que la idea inicial de meter a Yerry Mina para formar una línea de tres no era descabellada, el error estuvo en no haber poblado la media cancha.

“No es loco meter un tercer central, cuando ellos nos llenaron de nueves... Sí es inoficioso meter un tercer central y no reforzar la mitad de la cancha, que era donde ellos pasaban de un lado al otro y el pobre Lerma mire”, indicó.

Finalmente, se despachó contra Richard Ríos por el flojo nivel mostrado en el Metropolitano durante los 90 minutos: “Ríos, viniste a Barranquilla, pero el fútbol no lo trajiste. Lo de Ríos fue espantoso en el primer tiempo”.

Según las estadísticas, el jugador del Palmeiras tuvo una precisión de pases en campo contrario de tan solo el 63%, perdió un total de 12 duelos y cometió 4 infracciones. Asimismo, los portales de datos lo ponen como uno de los rendimientos más flojos con una calificación promedio de 6.

