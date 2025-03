Néstor Lorenzo explicó la razón por la que le dio minutos a Campaz y no a Quintero ante Paraguay

La Selección Colombia cerró una nueva doble jornada de Eliminatorias con desazón. Visitando a Brasil cayó en el último suspiro, mientras que ante Paraguay no supo mantener la ventaja de dos goles que tuvo. Un punto de seis posibles es el lamentable balance del cuadro nacional, mismo que lo tiene en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 20 puntos.

En conferencia de prensa, el seleccionador Néstor Lorenzo lamentó el empate cedido en condición de local y afirmó sentirse “preocupado” por el nivel que mostró el equipo en Barranquilla.

“En principio, más allá del resultado, me voy más preocupado con el rendimiento, sobre todo del primer tiempo. Veníamos de momentos no buenos emocionalmente, salimos a buscar el resultado y marcamos pronto, pero después nos constó sostener. Eso hace que la confianza se pierda y no jugamos bien”, sentenció el estratega argentino.

Por otro lado, Lorenzo explicó el motivo por el cual decidió darle ingreso a Jaminton Campaz al sacar a James Rodríguez y no decantarse por Juan Fernando Quintero. Además, claro, de dar detalles de lo que buscaba con el ingreso de Yerry Mina.

Declaraciones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa

Autocrítica tras igualar con Paraguay: “Hay tiempo, hay puntos por delante y tenemos una ventaja considerable respecto a los de los últimos puestos, pero soñamos con estar arriba. Habrá que ajustar, renovar y ver qué se hace en el futuro para salir de esta situación. Las derrotas no eran contundentes incluso inmerecidas, pero hoy es un empate con sabor amargo”

Razón por la que ingresó Yerry Mina: “Los cambios son decisiones que uno analiza, incluso desde antes del partido. Los cambios mejoraron al equipo, se impuso y terminó en campo rival con ganas de que el duelo continuara y buscar la ventaja. Son decisiones que uno analiza y ve en el día a día o en lo que puede dar un jugador. Lo de Yerry fue para fortalecer la zaga y darle un poco más libertad a los laterales, que son importantes en nuestro juego”

Campaz sí, Juanfer no: “Campaz tiene mucha dinámica, buena pegada, buena pelota parada. Son decisiones, pero fue lo que me pareció en ese momento”

Reflexión que se hará en el grupo: “Todavía no hablé con los jugadores en una autocrítica profunda y severa, pero hablaré de recuperar la memoria. Hay situaciones que se resuelven a partir de la intensidad, la convicción al disputar un balón y ahí nos superó Paraguay. No tiene que ver con lo técnico, pero te expones desde ese ítem. Este equipo se construyó a partir de presionar, entonces la autocrítica que haremos, en una reunión por zoom, pasa por esa memoria e intensidad perdida”.

Falta de confianza en Colombia: “La actualidad del jugador de Selección la muestra en su equipo, me interesa que estén compitiendo con muy buen nivel y lleguen con eso. Hay muchas cosas para enfatizar, desde lo táctico hablamos mucho de Paraguay, 3-4 reuniones con videos, pero faltó la convicción de ir. Lo asocio a la carga física del partido con Brasil, pero Paraguay también jugó. Hay algo de falta de confianza por las derrotas, vamos a trabajar ese aspecto mental”.