Gustavo Alfaro y la clave del empate de Paraguay: “Colombia nunca se sintió cómodo en el partido”

Paraguay consiguió un importante empate 2-2 durante su visita al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla 2-2, y acaricia la clasificación al Mundial 2026 al mantenerse en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, mientras que la Selección Colombia se queda en la sexta casilla con 20 unidades.

En la rueda de prensa posterior al partido por las Eliminatorias Sudamericanas, el director técnico de la ‘Albirroja’, Gustavo Alfaro, dio su lectura del compromiso, y estas fueron sus declaraciones:

Que sintió tras ir perdiendo 2-0

“Tuvimos la carga durante todo el partido. Eso nos sometió a un gasto muy grande y no puedo terminar de entender las fallas en los goles. Por un lado, estaba tranquilo de saber que estábamos bien en la cancha, yo veía bien parado al equipo.

En la mitad de la cancha se da la batalla estratégica del partido, y los partidos se definen en las áreas. Nosotros fallamos en el área y Colombia acertó, pero en la mitad del campo ganamos la batalla.

El trabajo de Ávalos fue muy importante, pero Tony Sanabria tiene una gran capacidad de definición como la de Durán o Luis Díaz, así que estaba tranquilo.

Colombia tiene la jerarquía para sacarse situaciones donde tal vez el juego no lo favorece. Pero yo siento que hoy, Colombia se sintió incómodo con el partido, nunca se sintió cómodo. Tal vez se sintió cómodo con el resultado a favor, pero lo sintió cuesta arriba porque Paraguay era una amenaza constante".

Por primera vez su equipo fue desbordado en los primeros 12 minutos, ¿qué pasó?

“Los chicos entraron a jugar una final, y es muy difícil porque no vi bien los goles de Colombia. Vi muy solo a Luis Díaz y no entendí por qué, no sé cómo apareció solo. Y en el segundo gol, dejamos una pelota corta, y contra Colombia eso puede terminar en gol. Tuvimos fallas o también puede ser virtud del rival. Esto hace parte de la incomodidad en la que te hace jugar. Colombia“.

Explicaciones del cambio de Villasanti

“Colombia nos había modificado la estructura, tiraron los laterales de extremos y nuestros centrales quedaron mano a mano. Nosotros teníamos que marcar a tres jugadores. A Yerry, y a los que salen por las bandas.

Cuando controlábamos esa posesión, ellos mandaban pelotazos. Yo lo que no quería era que asistieran por abajo a Luis Díaz, porque con el pasaje de Mojica por atrás, generaban superioridad".

Como se logra mantener el buen rendimiento

“Teníamos que venir acá jugando por lo que nosotros fuimos y a lo que nosotros soñamos, porque este es un equipo con sueño mundialista. Hoy les pedí que buscaran a ese niño que fueron algún día, porque ese niño que lo soñó, era el que tenía que luchar para darle forma a la idea mundialista.

Los jugadores hoy pelearon por todos. Por ellos, por su familia, por el país, por sus sueños, pelearon contra las adversidades y resistieron. Tenían que resistir y lo hicieron. Y eso hace parte del porqué Paraguay empató el partido".