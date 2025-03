Marchas, día cívico y Reforma Laboral, ¿qué viene para el Gobierno?

En Hora20 el análisis al día cívico, la jornada de movilizaciones en el país, la convocatoria del Gobierno, el hundimiento de la Reforma Laboral y el discurso del presidente Petro ante miles de personas en la Plaza de Bolívar. El debate sobre lo ocurrido, lo que significa para el gobierno y la consulta popular, las tensiones institucionales y lo que viene en adelante. Al final, una mirada al mundo que se debate entre la guerra y la paz.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política, resaltó que definitivamente la convocatoria a consulta es una forma de dar inicio anticipado a las elecciones del 26, “esto se trata de hacer un uso político de la consulta para activar bases”. Recordó que se tenía claro que la relación que iba a tener el Ejecutivo con el Congreso sería distinta a lo que vimos en el pasado, “pero problema es que el Gobierno no pudo desarrollar capacidad de negociación con el Congreso”, en esa medida, señaló que la convocatoria a plaza pública como recurso político para sustituir incapacidad de negociación es legítima, “no le veo problema a la convocatoria y menos cuando se trata de activar bases para la consulta”. Sin embargo, dijo que el problema está en el contenido del discurso del Presidente, “las formas institucionales están acompañadas de un discurso antidemocrático y desinstitucionalizador. Decir que toca “sacar” al Congreso es un mensaje que atenta contra división de poderes”.

Para Fernando Posada, politólogo, columnista, magíster en Política Latinoamericana y consultor, se vio un discurso muy radical, “no es un discurso de anuncios o precisión sobre lo que se quiere hacer, pero sí dijo frases muy radicales y agresivas”. Resaltó que las frases del Presidente dan un fondo, “reconoce que la vía institucional de la democracia no es de su gusto o le quedó grande y comienza un nuevo camino en las calles”. Recordó que los partidos que hoy son atacados por el Presidente, son los mismos que le han aprobado otras iniciativas al gobierno como la Pensional y la Laboral y Salud en Cámara de Representantes, “entonces sé si el problema es de partidos o de cómo votan los congresistas”.

De otro lado, dijo que en el gobierno hay una corriente sectaria y hay otra que tiene que tender puentes a último minuto, “cuando los partidos apoyan al gobierno se les olvida la crítica. El lenguaje del agravio rompe cualquier puente que se haya construido”.

Thierry Way, ingeniero, empresario y columnista, manifestó que desde que el Presidente hace el anuncio de la consulta como consecuencia de que se conoció que había alta probabilidad de que la reforma se archivara, si bien se intentó hacer demostración de fuerza, en realidad se ve un fenómeno de derrota, “al presidente le tocó reconocer que no pudo hacer reformas vía institucional, entonces le queda la calle y esta pugnacidad; hay un espíritu de confrontación”. sobre la reforma, dijo que esta era espectacular para los ricos de este país, “más del 90% de las empresas son pymes, esa reforma afectaba a esas empresas, lo cual le resta competitividad a la pyme en relación con la gran empresa”. Además, dijo que no le extrañaría que más de un grupo económico no viera con malos ojos esas reformas, “en cambio la pyme no tiene blindaje, recursos, ni capacidad financiera para hacerle frente a una reforma como esta”.

Por último, señaló que el Presidente está en una jaula institucional, “pero él se da contra los barrotes para ver cuál cede y ver por dónde se mete porque no se siente cómodo con esas instituciones”.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, contó que la Plaza estaba a reventar, “la gente no pudo llegar a la Plaza de lo llena que estaba. El Congreso aprobó proyectos del cambio, pero estas reformas son fundamentales. El Congreso votó contra los trabajadores del país y estabilidad laboral”. Señaló que el país necesita urgentemente unas reformas, “nadie puede decir que la Reforma Laboral que entró a Cámara es la misma del Senado, hubo cambios producto de las negociaciones con empresarios, trabajadores, gobierno y actores políticos”.

De otro lado, dijo que la financiación de campañas es privada, hay lobby corporativo, hay negocios y las reformas están afectando reformas, “se quiere hundir la Pensional y los fondos pensionales la quieren hundir porque manejan el dinero”.

En entrevista, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, señaló que el gobierno cuenta con tres escenarios: el primero, la apelación que tiene que hacer tránsito en el Senado, “si es aprobada, el proyecto irá a otra comisión y la Reforma se podría salvar”. El segundo escenario es el de los nueve decretos reglamentarios “ya están en la Secretaría Jurídica de Presidencia para que sean validados por el Presidente y publicarlos para que se inicie proceso normativo”. El último escenario sería el de la consulta popular, “ocho senadores que se comportan como protagonistas de un bloqueo institucional, nos han puesto en escenario de convocar a la gente. Es un mecanismo previsto en la Constitución”.

Sobre los decretos, dijo que incluiría algunas cosas del articulado original y hay otras que son susceptibles de ser decretados, “no me quiero anticipar hasta que la Secretaría jurídica no se pronuncie y el Presidente los valide”, apuntó. Por último, dijo que hay asuntos que requieren reforma al Código Sustantivo del Trabajo que se modificó vía ley ordinaria en el gobierno de Uribe, los cuales tendrían que ir a consulta, mientras que otros elementos irían por decretos.