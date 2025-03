En Quindío advierten por las dificultades en infraestructura educativa debido a las lluvias

Armenia

Ante las fuertes y constantes lluvias se han generado diferentes emergencias que también han impactado a las instituciones educativas del departamento.

El presidente del sindicato de educadores, Suteq, Esteban Bernal aseguró que es alta la preocupación por la situación debido a que se registran complejidades en materia de infraestructura lo que pone en riesgo a estudiantes y docentes.

Se refirió a los casos de mayor atención como el del colegio Los Fundadores sede Nuestra Señora de La Soledad en Montenegro donde la zona de la cancha presenta inestabilidad lo que ha generado deslizamiento y amenaza con colapsar viviendas aledañas.

El otro caso que expuso está relacionado con la escuela Guayaquil Bajo de zona rural del municipio de Córdoba donde la ladera sobre la que está construida presenta un alto riesgo de derrumbe.

Realizó un llamado especial para que las autoridades educativas tomen las medidas pertinentes para generar las intervenciones con el fin de garantizar la vida de la comunidad estudiantil.

“El fenómeno de la niña ha descargado lluvias históricas en nuestra región y esto ha generado una afectación importante en la infraestructura educativa del departamento. ciertamente los colegios requieren recursos, lo el dinero que reciben por gratuidad educativa no es suficiente para intervenir la cantidad de daños que se derivan del uso de una institución y las entidades tanto Armenia como Quindío deben estar en la capacidad de atender y resolver estas contingencias antes de que se presenten”, indicó.

“No hay respuestas de fondo, solo promesas mientras que los niños están expuestos a un gran riesgo. Creo que ustedes conocieron el publicado la opinión pública en donde informan del inicio de obras de estudios, pero en la práctica el riesgo está ahí. Nosotros instamos y llamamos a que atiendan y garanticen adecuadamente condiciones dignas para la prestación del servicio educativo. Además, es importante señalar que es necesario que se busquen los medios dentro de los municipios. Con las dificultades económicas que esto implica porque la ruralidad del departamento se ve afectada por este clima”, alertó.

Alcalde de Montenegro

De otro lado, el alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava se refirió a la inversión que van a generar en conjunto con la gobernación para intervenir la sede Nuestra Señora de La Soledad.

Play/Pause Alcalde de Montenegro 02:11 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Informó que el estudio del talud de la escuela está dentro de un estudio presentado y radicado a nivel nacional que también está incluido en el plan de acción de gestión del riesgo.

Mencionó que una de las medidas tomadas para evitar mayor afectación tiene que ver con desmontar las placas y alivianar el peso que hay en la cancha de la institución educativa donde la inversión será de 40 millones de pesos de la alcaldía y 40 millones de la gobernación.

“La primera medida que tomamos entre gobernación, rector del Colegio Fundadores y pues obviamente alcaldía fue que se va a hacer el desmonte de las placas para poder soliberar el peso que hay en la cancha, eso es una de las medidas que tomamos. Sabemos que esto es un proceso de 11 años, pero yo no puedo tomar decisiones jurídicas que después me puedan costar. Vamos a hacer el desmonte de eso, lo va a hacer entre gobernación y alcaldía 40 millones y 40 millones.”, informó.

Añadió: “No queremos alarmar, esto es en la parte de fundar en la placa hay dos placas una que no se ha tocado ni está en riesgo la institución no está en riesgo, solo la parte de una cancha la que se fue es la que se debe hoy arreglar y es lo que estamos haciendo nosotros, primero tomando las medidas de precaución por las viviendas subnormales que hay en la parte de abajo, que son entre tres y cuatro casas subnormales que no vayamos a tener afectaciones de vidas o de daños a la estructuras de esas casas, entonces vamos a arrancar con un desmonte".

Coordinador colegio

Por su parte el coordinador José Antonio Toro evidenció la problemática que lleva más de 10 años donde el lugar donde está ubicada la cancha presenta gran deterioro y por la falta de intervención la situación tiende a empeorar.

Le puede interesar: Estamos rezando para que encuentren la niña: Líder comunal barrio Las Veraneras, Armenia

Resaltó que el mayor problema está relacionado con que un eventual colapso puede afectar a unas viviendas subnormales aledañas al colegio y a las familias que allí habitan.

Play/Pause Coordinador José Antonio Toro 02:27 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En ese mismo sentido, afirmó que no cuentan con un espacio idóneo para el desarrollo de las prácticas deportivas por lo que urgen las acciones concretas para mejorar la situación.

Vale destacar que en dicha institución son 350 estudiantes en jornadas de mañana y tarde quienes son afectados con la situación.