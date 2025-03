Denuncian que escuela rural en Córdoba, Quindío está en riesgo por derrumbe debido a lluvias

Armenia

En el Quindío, ocho municipios están en alerta roja por el riesgo de derrumbes debido a las lluvias, docentes y padres de familia alertan porque una escuela rural en el municipio de Córdoba está en riesgo por un deslizamiento.

Estamos hablando de la escuela Guayaquil Bajo del municipio de Córdoba, Quindío que según la comunidad educativa y con la visita de delegados del Sindicato de Educadores del Quindío, Suteq está en peligro. La ladera sobre la que está construida la escuela presenta un alto riesgo de derrumbe, poniendo en peligro la vida de niños, niñas y los docentes.

Denuncia padres de familia

Marielina Montañez de la asociación de padres de familia señaló “mi preocupación es que en el momento tenemos la escuela con una afectación muy delicada ya que las aguas lluvias han provocado deslizamientos en dos ocasiones en la escuela.

Y agregó “A partir de que hubo el terremoto nos hicieron esta escuela muy buena y todo, pero le faltó canalización de las aguas lluvias, tanto del alrededor de la escuela como las aguas que vienen de la parte de arriba que se acumulan en el polideportivo. Esto ocasiona una cantidad de agua enorme en la escuela.

Entonces, se va cediendo aquí al terreno y como no ha tenido la suficiente canalización, de pronto tuberías más más que abarquen más que cubran todo lo que lo que llega de aguas.

Y agregó la madre de familia “aquí ha venido el gobernador ha venido el alcalde. Pues este año ya viendo que son 15 meses que nada de nada, de que no vienen a iniciar obras ni a hacerle canalización a las aguas, que es lo más importante entonces, optamos los padres de familia por dejar los niños en un corredor al frente de la escuela, cerrando nosotros mismos con recursos de nosotros mismos, los padres de familia que tenemos niños acá cerrando la parte de atrás para que los niños no se nos vengan hacia el lado donde está el problema. Para que no van a tener de pronto algún riesgo de que un niño se empuje o alguna cosa.

A nosotros nos preocupa ya de sobremanera el tema, entonces estamos en la espera de que nos vengan a iniciar las obras, sobre todo a que nos canalicen estas aguas que son la afectación de la escuela y no se nos vaya a ir la escuela de nuevo ya totalmente por ese derrumbe abajo, por no ponerle cuidado a lo que tiene que ser a la canalización de las aguas lluvias.

Respuesta gobernación del Quindío

Tatiana Hernández, secretaria de educación del Quindío, en diálogo con Caracol Radio sobre la situación de esta escuela rural señaló “con respecto a la situación que se viene presentando en la sede Guayaquil bajo de la institución educativa José María Córdoba del municipio de Córdoba, debemos resaltar y aclarar que desde la visita que se hizo con en compañía del señor gobernador finalizando el año pasado, se pudieron evidenciar las dificultades en las que se encontraban nuestros estudiantes y nuestra planta docente.

Play/Pause Tatiana Hernández, secretaría educación del Quindío 01:54 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Para eso se llegaron unos compromisos de intervenir el riesgo de deslizamiento con unos trinches que se hicieron en coordinación desde la Secretaría de Agricultura con el Comité de Cafeteros.

En ese sentido pudimos disminuir el riesgo de desprendimiento de tierra y ahora nos encontramos pendientes de la verificación nuevamente y la expedición del soporte y de la certificación y concepto que nos dé la unidad departamental de gestión del riesgo para poder eh nuevamente restablecer el servicio en la en la sede Guayaquil Bajo.

Intervención en la infraestructura

La funcionaria subrayo “para poder restablecer este servicio igualmente sabemos que debemos hacer una intervención importante en la infraestructura como las baterías sanitarias, la verificación de humedades entre otras. Vamos ahora en esta fase con gestión del riesgo y una vez tengamos esa aprobación de ser posible, entonces continuaremos con las demás fases para lograr restablecer el servicio educativo sin riesgo para nuestros niños y niñas.